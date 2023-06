Gare aux agents immobiliers non autorisés

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) met la population du Nouveau-Brunswick en garde contre quelques « agences éphémères » qui font le commerce de biens immobiliers sans permis.

La Commission précise que seules les personnes et organisations autorisées par la FCNB peuvent effectuer des opérations immobilières au Nouveau-Brunswick et que cette exigence a pour but de protéger le public.

La Commission a récemment pris connaissance d’une tendance où des «agences éphémères» prétendent acheter des propriétés sous-évaluées, hors marché ou en l’état. Ces agences concluent un contrat d’achat avec le vendeur, mais elles n’ont pas l’intention d’acheter la propriété. Elles essaient plutôt de vendre le contrat à quelqu’un d’autre à profit.

La FCNB considère que ce type d’activité constitue une «opération immobilière», c’est pourquoi elle exige un permis en vertu de la Loi sur les agents immobiliers.

«Nous rappelons aux gens de la province qui choisissent de travailler avec un agent immobilier l’importance de faire affaire avec des agents autorisés, dit Marissa Sollows, directrice des Communications et Relations publiques. Vous pouvez contacter la FCNB pour vérifier si un particulier ou une entreprise est titulaire d’un permis.»

La Loi prévoit, avec quelques exceptions, qu’un particulier ou une entreprise qui effectue des opérations immobilières au nom d’un client et qui est rémunéré pour ses services doit être titulaire d’un permis.

La FCNB s’engage à poursuivre les personnes ou agences qui exercent ce type d’activité illégale et envisagera de prendre des mesures contre elles.

«La protection du consommateur est la priorité de la FCNB, souligne Mme Sollows. Nous encourageons les gens qui soupçonnent la présence d’une telle activité de nous la signaler dès que possible.»