Hautes-Terres: employés municipaux et élus s’installeront à l’édifice Nancy Lainey-Thériault

La question à mille dollars… Des deux anciens édifices municipaux de Paquetville et Saint-Isidore, lequel deviendra le premier hôtel de ville des Hautes-Terres?

Réponse: ni l’un ni l’autre.

L’édifice, où l’ancien village de Paquetville tenait bureau, a été mis en vente. Et le bâtiment qui jouait le même rôle, à Saint-Isidore, deviendra une caserne de pompiers «à part entière», a confirmé le maire des Hautes-Terres, Denis Landry, en entrevue, lundi.

M. Landry a d’autre part ajouté, qu’en août ou en septembre, les employés municipaux s’installeront pour de bon à l’édifice Nancy Lainey-Thériault, au 1040, rue du Parc, à Paquetville, sis à un kilomètre du bâtiment qui sera vendu.

L’édifice Nancy Lainey-Thériault, construit au début des années 2000, est un «bel endroit, bien situé», a affirmé le maire. À l’origine, il s’agissait d’un «centre du savoir», mieux connu sous le nom de «Collectivités ingénieuses».

Plusieurs faisaient alors le vœu que des entreprises liées aux technologies de l’information viendraient s’y établir. Ce projet ne s’est jamais réellement concrétisé.

À l’heure actuelle, le Centre des mesures d’urgence de la Péninsule acadienne et le Réseau de développement économique et d’employabilité du N.-B. (RDÉE) occupent une partie de l’édifice.

Cet endroit était un choix logique, a soutenu M. Landry. Non seulement la municipalité des Hautes-Terres est propriétaire de l’édifice, celui-ci est «entièrement payé».

«Maintenant, on a 11 employés et ils seront installés sous un même toit. La bâtisse est grande et il y aura une belle place pour les réunions du conseil.»

La dispersion des employés municipaux n’était pas une solution viable, selon M. Landry. Une administration centralisée sera beaucoup plus efficace, croit-il.

Et comme l’édifice ne compte qu’un rez-de-chaussée, les personnes à mobilité réduite pourront y circuler plus aisément.

Des travaux sont en cours pour préparer les lieux.

L’édifice municipal de l’ancien village de Paquetville. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice municipal de l’ancien village de Paquetville. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice municipal de l’ancien village de Paquetville. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice municipal de l’ancien village de Paquetville. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice municipal de l’ancien village de Paquetville. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice Nancy Lainey-Thériault, le futur édifice de la municipalité des Hautes-Terres. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice Nancy Lainey-Thériault, le futur édifice de la municipalité des Hautes-Terres. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice Nancy Lainey-Thériault, le futur édifice de la municipalité des Hautes-Terres. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché L’édifice Nancy Lainey-Thériault, le futur édifice de la municipalité des Hautes-Terres. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Projet communautaire

Quel sort attend l’édifice municipal qui a été mis en vente? Tant qu’un soumissionnaire n’aura pas été choisi, il est impossible de connaître sa destination future. L’usage qui en sera fait restera toutefois communautaire, révèle le document qui sollicite les propositions.

«Cet appel d’offres, peut-on y lire, ne préconise pas de projets en particulier. Le soumissionnaire peut proposer le projet qui lui convient, pourvu que celui-ci réponde aux critères d’évaluation de projet et soit destiné à un service pour la communauté.»

L’édifice en brique et en béton, d’une superficie de 4000 pieds carrés, a été construit en 1984 sur un terrain d’environ 1,24 acre. La partie avant a été ajoutée en 2013.

L’évaluation provinciale, au compte des impôts fonciers, excède les 700 000$. Si la valeur de l’édifice demeure substantielle, la municipalité n’annonce aucun prix minimum.

«Afin d’encourager les investissements, la Municipalité des Hautes-Terres est ouverte à la négociation d’un prix d’achat concurrentiel et/ou d’autres incitatifs de développement.»

Les lettres d’intérêt seront acceptées jusqu’à midi, le 23 juin.

Du côté de Saint-Isidore, l’ancien édifice municipal, qui compte déjà une caserne de pompiers, sera réaménagé pour un troisième camion.

«Il y a déjà deux portes. Il va y en avoir une troisième qui s’ajoutera dans la portion administrative», a expliqué M. Landry, en révélant que Hautes-Terres achètera un nouveau camion.