La police pense avoir arrêté l’auteur de nombreux cambriolages

Un homme de 36 ans de Moncton a été accusé en lien avec une série de cambriolages survenus à Sussex Corner, près de Sussex.

Le lundi 5 juin, la GRC a reçu plusieurs signalements de cambriolages qui s’étaient produits pendant la nuit à Sussex Corner. De nombreux biens ont été volés, dont des véhicules tout-terrain, des armes à feu, des munitions, des portables, des outils électriques, des porte-monnaies et des GPS. Personne n’a été blessé lors des incidents.

En enquêtant, la police a identifié deux personnes d’intérêt.

Dans le cadre de l’enquête, agents de la GRC ont intercepté un véhicule qui venait de s’arrêter à une station-service, à Sussex, le mardi 6 juin, vers 3h.

Pendant le contrôle routier, les policiers ont déterminé que le véhicule avait été volé à Moncton et que la remorque que le véhicule traînait avait été volée à Sussex Corner.

Les policiers ont fouillé le véhicule et affirment avoir saisi divers articles. La police plus tard confirmé que ceux-ci avaient été volés dans différentes localités de la province (Sussex, Moncton, New Maryland, Salisbury, Berwick, Lower Millstream et Boundary Creek).

Un homme de 36 ans de Moncton a été arrêté sur les lieux. Il a été mis en détention. Une femme de 30 ans de Moncton a aussi été arrêtée sur les lieux, puis libérée en attendant la suite de l’enquête.

Le 7 juin, Joshua Kubu, 26 ans, de Moncton, a comparu en cour provinciale à Saint-Jean et a été accusé de possession de biens volés et de manquement aux conditions de sa probation. Il a été remis en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 20 juin.