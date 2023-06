Les homardiers ne l’ont pas facile en raison de la météo

Alors que la saison de pêche se termine dans environ trois semaines, les homardiers de la zone 23 espèrent que le beau temps sera finalement au rendez-vous.

Depuis le début de la pêche le 30 avril dans la zone 23, un territoire qui s’étend de Grande-Anse à Escuminac, la saison des homardiers a été douce-amer.

Bien que l’Association des transformateurs de homard des Maritimes ait prédit que le contexte économique incertain aux États-Unis causerait un effondrement du prix du homard, la chose ne s’est pas avérée, du moins pour l’instant.

«Au niveau des prix, ça se maintient autour de 7$, 7,50$ la livre», se réjouit Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Si les prix restent intéressants, la quantité de homard que les pêcheurs ont réussi à débarquer l’est moins.

Météo peu clémente

Comme c’est souvent le cas, les premières semaines de la pêche du printemps sont toujours moins productives en raison de la température froide de l’eau. Or, la météo n’a pas été clémente et les débarquements n’ont toujours pas significativement augmenté, explique M. Mallet.

«Ç’a été pas mal lent, se désole-t-il. Du côté des débarquements, le mois de mai a été relativement difficile et la météo a eu un impact direct sur les volumes. Pendant la dernière semaine et demie, on a eu un gros vent nordet qui a balayé toute la zone 23.»

En plus d’avoir un impact négatif sur les prises, ces vents ont causé d’importants bris ou pertes d’équipements. Toute la zone y a goûté, précise-t-il.

«On est en train d’évaluer les dégâts que la météo a pu avoir sur les équipements de nos pêcheurs. Plusieurs ont fait le tour des plages pour récupérer ce qu’ils pouvaient. On va devoir faire un bilan de tout ça à la fin de la saison et faire du travail pour récupérer le reste des engins perdus.»

Des baleines noires ont aussi forcé la fermeture temporaire d’un secteur de la zone 23 qui s’étend de Pointe-Sapin à Neguac.

«Ç’a été une chose après l’autre. Il y a eu environ une semaine et demie de fermeture qui a affecté certains pêcheurs du sud de la zone, heureusement elle a été rouverte», rappelle Martin Mallet.

L’UPM espère que les trois semaines qui restent à la saison – la pêche sera fermée le 4 juillet – et le beau temps qui semble vouloir s’installer suffiront à rattraper le temps perdu.

Une bonne mauvaise nouvelle

Ironiquement, les difficultés éprouvées du côté des débarquements expliquent possiblement que le prix d’achat du homard a été plus intéressant que ce qu’avaient prédit les transformateurs.

«Du côté des marchés, on dit que la demande demeure intéressante pour le homard. Le fait que les débarquements ont été moins importants que prévu, ça peut avoir eu un effet positif pour le prix offert aux pêcheurs», analyse-t-il.

Reste à voir si une augmentation des volumes de homard rapportés à quai se traduira par un effondrement des prix.

«C’est possible, je pense qu’il faudra voir dans les prochaines semaines comment les choses vont s’ajuster», conclut Martin Mallet.

L’Acadie Nouvelle n’a pas été en mesure de joindre l’Association des transformateurs de homard des Maritimes.