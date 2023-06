Politique 713: la révision ouvre la porte à de la discrimination, selon Lamrock 

Le Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, affirme que le gouvernement doit annuler ses changements à la politique 713. Il affirme que la politique a été révisée de façon «bâclée» et qu’elle laisse la porte ouverte à de la discrimination des élèves.

Le Défenseur des enfants et des jeunes du N.-B., Kelly Lamrock, s’inquiète du fait que certaines parties de la politique ont été supprimées par le gouvernement provincial dans sa révision de la politique 713, qui porte sur l’inclusion des élèves LGBTQ+.

Le document maintient le droit aux élèves de 16 ans et plus de choisir leurs noms et prénoms à l’école sans consentement parental.

Dans sa nouvelle mouture, pour les élèves de moins de 16 ans, il faut l’autorisation des parents pour que le personnel de l’école utilise ce pronom et ces prénoms «dans la tenue de dossiers et la gestion quotidienne, tels que les applications logicielles de l’école, du district scolaire et du ministère, des bulletins, des listes de classes, etc».

D’après lui, cela crée un système à deux vitesses pour les élèves LGBTQ+ et pour les élèves qui voudraient changer de nom pour d’autres raisons sans l’accord de leurs parents.

Que se passe-t-il si un membre du personnel veut simplement utiliser le prénom et les pronoms préférés d’un élève trans de moins de 16 ans dans des conversations informelles, sans changement à son dossier d’élève? La politique est muette à ce sujet, selon Kelly Lamrock.

«Il est dans le droit commun d’avoir une limite d’âge pour modifier les documents officiels. Il n’est pas normal, sur le plan juridique ou opérationnel, de garder le silence sur ce qui peut être fait pour soutenir les élèves dans le milieu scolaire en dehors de cela.»

À en croire le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, l’utilisation informelle du prénom et des pronoms préférés est interdite pour les jeunes de moins de 16 ans, point final.

«L’enseignant ne va pas utiliser un prénom ou un pronom que le parent n’a pas accepté. […] Même verbalement, pas du tout», a dit le ministre vendredi.

Kelly Lamrock affirme que c’est peut-être ce que le ministre veut, mais que ce n’est pas ce qui est écrit dans la politique.

L’Acadie Nouvelle a tenté pour une deuxième fois d’obtenir une clarification à ce sujet auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Le porte-parole du ministère, Benoît Lanteigne, nous a simplement renvoyé un copier-coller d’une réponse déjà envoyée la semaine dernière qui ne clarifie pas la situation.

Kelly Lamrock affirme aussi que le gouvernement a promis qu’il ne dévoilera pas l’identité de genre ou la sexualité d’un élève à ses parents sans son consentement, mais que cette promesse n’est pas écrite dans la politique.

Kelly Lamrock dit qu’il forme une équipe d’avocats pour rédiger un document de conseils légaux, d’ici le mois d’août, pour guider les écoles avec la mise en place de la politique et pour offrir un peu plus de certitude là où la politique n’est pas claire.