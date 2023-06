Politique 713: le gouvernement devrait rebrousser chemin, selon une ministre 

La ministre Arlene Dunn affirme qu’elle voudrait que le gouvernement rétablisse la politique 713 dans sa forme originale. Elle se dit préoccupée par certains des changements mis en place par son collègue, le ministre de l’Éducation, Bill Hogan.

Arlene Dunn s’est prononcée pour la première fois depuis qu’elle et sept de ses collègues ont décidé de s’absenter des débats à l’Assemblée législative jeudi dernier en guise de protestation contre ce qu’ils ont qualifié de «manque de procédure et de transparence» dans le cadre de la révision de la politique 713.

La ministre des Affaires autochtones ignorait les changements à venir le matin même de l’annonce jeudi, et elle ne voulait pas se présenter à la période de questions sans en connaître la teneur.

En entrevue, elle réitère son appui envers la politique 713 «intacte», soit avant les changements annoncés par son collègue. Elle se dit plutôt en faveur d’un «renforcement» de ce document.

Mme Dunn se dit préoccupée par le changement qui, selon le ministre Bill Hogan, obligerait le personnel des écoles à utiliser le pronom et les prénoms assignés à la naissance lorsqu’ils parlent avec des élèves de moins de 16 ans, même lorsqu’il s’agit d’élèves trans ou non binaires qui préfèrent qu’on les appelle autrement.

«Ça me préoccupe beaucoup. […] La plupart des gens à qui on peut parler qui sont des experts à ce sujet disent qu’il est très important de créer un espace sécuritaire pour les enfants et les élèves. Je suis préoccupée par le fait que des changements ont été faits dans ce contexte et par les implications que ça pourrait avoir pour les enfants.»

Elle affirme qu’une personne consultée par le gouvernement avait avancé une piste de solution.

«Une des choses qu’elle a dit, c’est qu’on pourrait garder la politique intacte, et établir un plan d’action pour que les enfants et les parents puissent éventuellement avoir une conversation.»

La ministre Dunn affirme qu’elle sera à Ottawa pour une partie de la semaine. Elle ne sera donc peut-être pas à l’Assemblée pour voter sur une motion non contraignante du Parti libéral visant à rétablir la politique 713 dans son état original.

«Si j’étais à l’Assemblée, j’appuierais la motion pour rétablir [la politique] 713 à sa forme originale», dit-elle sans équivoque.

Elle affirme qu’elle cherchera aussi à convaincre son collègue Bill Hogan de consulter d’autres experts et d’autres personnes qui sont touchées par ces changements.

«Nous devons les écouter pour prendre de meilleures décisions.»

Il faut consulter des experts, disent des ministres

Deux ministres interviewés par l’Acadie Nouvelle affirment séparément qu’ils ne sont pas des experts sur les questions d’identité de genre et d’orientation sexuelle, mais qu’ils auraient aimé que des experts soient consultés dans le processus de révision de la politique 713.

Arlene Dunn estime que la révision se serait mieux déroulée si le gouvernement avait consulté «des experts» sur la question de l’usage des prénoms et pronoms préférés des élèves trans et non binaires.

«Vous savez, je pense que si on avait consulté des experts là-dessus, on aurait pu arriver à un bon résultat.»

Le ministre Daniel Allain, qui faisait aussi partie du groupe de députés s’étant absentés de la période de questions, abonde dans le même sens. Il se demande si le gouvernement pourrait spécifier ses règles en ce qui a trait aux élèves d’un certain âge plutôt que de placer la limite à 16 ans.

«J’aimerais aller voir les experts-conseil. Qu’est-ce que les experts ont à dire sur les enfants de 12 à 16 ans? C’est ça mon plus gros questionnement.»

D’après des reportages de l’Acadie Nouvelle et d’autres médias, on sait que le ministre a rencontré des associations de parents, d’enseignants, et des élèves issus de la communauté LGBTQ+ dans le cadre de cette révision.

Daniel Allain pas convaincu

Le ministre Daniel Allain affirme qu’il s’est joint au groupe des huit ministres et députés parce qu’il «croit au processus et à la transparence».

«On aurait pu avoir un meilleur processus [que celui qu’on] a utilisé dans les quatre dernières semaines», dit-il.

Pour lui, la politique 713 était une «bonne politique» dans son état original.

«Le parent a certainement un rôle à jouer, mais la politique était là pour faire sûr que [l’élève] avait le temps de prendre une décision, de ne pas parler à ses parents tout de suite et de parler à [une personne] d’appui.»

Il affirme qu’il est d’accord avec certains changements en ce qui concerne les sports et les salles de bains non genrées, mais qu’il aurait aimé voir un «renforcement» de la partie de la politique qui traite de l’usage des noms et des pronoms pour les élèves de moins de 16 ans.

«Je ne crois pas qu’on avait besoin d’une révision de 713, je crois qu’on avait besoin d’une clarification sur quelques points.»

Pour ce qui est de la partie de la politique qui traite des noms et pronoms, «On a essayé de la clarifier, et elle ne semble pas encore claire», dit le ministre.

Il affirme qu’il n’a pas encore décidé s’il appuiera la motion libérale et qu’il veut en parler avec ses collègues.

Il faudrait «s’en tenir à notre plateforme», selon Dunn

Arlene Dunn réaffirme qu’elle est membre du gouvernement progressiste-conservateur et qu’elle appuie toujours son gouvernement même s’il y a une divergence d’opinions au sein du caucus sur la question de la politique 713.

On lui a demandé si elle croit que son parti – qui a été élu sur des promesses de responsabilité fiscale, entre autres – devrait éviter de s’aventurer dans des enjeux identitaires et sociaux comme la question des élèves LGBTQ+ dans les écoles.

La députée de Saint-Jean-Havre répond que les habitants de sa circonscription se préoccupent de questions telles que «trouver leur prochain repas, trouver un emploi, trouver un logement», et qu’ils sont aussi préoccupés par l’accès aux soins de santé.

«Pour moi, selon ma perspective, quand j’ai décidé d’être candidate pour le parti PC pour représenter les gens de ma circonscription, ce sont les choses qui m’importent et qui importent pour [eux]. Je pense que le gouvernement PC devrait vraiment s’en tenir à notre plateforme, et ce sont là les choses qui sont dans notre plateforme».

La révision de la politique 713 ne se trouvait pas dans la plateforme du Parti progressiste-conservateur.