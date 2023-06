Retour au bercail pour le Snowbird acadien passé à deux doigts de la mort

Le 17 mai 2020, Richard MacDougall est passé à un doigt de la mort.

Pendant qu’il effectuait une manœuvre de sécurité en compagnie de la responsable des communications des Snowbirds, à Kamloops, en Colombie-Britannique, un oiseau s’est engouffré dans le moteur, provoquant une panne majeure.

Les deux occupants ont réussi à s’éjecter, mais leur parachute ne s’est pas déployé correctement parce que l’avion volait à très basse altitude.

Le pilote acadien a survécu, mais a souffert d’une grave blessure au dos et aux pieds.

Sa passagère est malheureusement décédée dans sa chute.

Malgré cette tragédie, il n’a jamais songé à renoncer à sa passion.

«La journée de l’accident, je discutais avec le médecin à Kamloops pour savoir si j’allais pouvoir voler de nouveau», raconte le Dieppois âgé de 37 ans.

«C’est quand même assez intense de penser à ça pendant qu’on est dans un lit d’hôpital dans une attelle», lance-t-il en riant.

Mais par chance, son médecin était impliqué dans les cadets de l’air comme officier. Il était donc très familier avec l’aviation et la passion qui anime les pilotes

«Il m’a dit qu’il avait confiance que j’allais m’en remettre assez pour voler de nouveau», se souvient Richard MacDougall.

Il s’écoulera plus de deux ans avant que le pilote ne puisse remonter dans un avion.

«J’avais un grand sourire accroché dans le visage. Je n’ai pas pensé à l’accident du tout. Je me sentais comme chez-nous dans les airs. Je savais que j’étais à la bonne place.»

C’est la première fois que le pilote se produira avec son équipe dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Celui qui a rejoint les Snowbirds en 2019 fait partie du groupe de deux avions d’avance et de sécurité.

La mission des Snowbirds 10 et 11 est de survoler les différents sites avant les spectacles pour s’assurer que les conditions sont favorables.

À Dieppe, il jouera aussi le rôle de maître de cérémonie, en plus d’être les yeux des pilotes au sol.

«C’est vraiment spécial. Je vais à Dieppe trois ou quatre fois par année, mais c’est quelque chose d’unique d’apporter mon travail dans le Grand Moncton pour un spectacle», affirme celui qui est basé à Moose Jaw, en Saskatchewan, avec son équipe.

«Pour moi, c’est comme un vrai retour à la maison. C’est une fierté de pouvoir venir offrir ce spectacle aux gens de chez-nous.

Un long processus

Le chemin du retour a été long et ardu pour Richard MacDougall.

Le pilote acadien vient tout juste de recevoir le feu vert des médecins pour reprendre son travail.

D’ailleurs, il a volé en formation pour la première fois, dimanche à Barrie, en Ontario.

«Je vais voler avec l’équipe tout l’été, mais aussitôt qu’on reviendra à Moose Jaw, en octobre, je vais effectuer mes 12 vols d’entraînement pour me requalifier avec l’équipe», souligne-t-il.

Les spectacles auront lieu samedi et dimanche vers 14h30 au-dessus de la rivière Petitcodiac.

Le grand public pourra rencontrer les pilotes ainsi que les réservistes de la 37e brigade de l’armée canadienne à Dieppe et Moncton au cours de la fin de semaine, soit vendredi au Marché des fermiers de Dieppe (entre 11h et 18h) ainsi que samedi et dimanche sur la rue Downing, à Moncton (de 10h à 18h).

L’exposition comprendra toutes sortes de véhicules utilisés par les militaires, des armes et des pièces d’artillerie.