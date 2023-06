Richibucto: l’usine nauséabonde a repris ses opérations samedi

La pause d’odeurs nauséabondes n’aura duré que deux jours pour les citoyens du quartier Richibucto, à Beaurivage. L’usine de transformation de coquilles de crustacés Coastal Shell a repris ses activités samedi.

Le ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux a fait savoir lundi que l’entreprise avait soumis un plan qui a été accepté le 10 juin et que l’ordre de cesser ses activités a été annulé plus tard dans la journée de samedi.

Le ministère avait ordonné à l’usine de cesser ses activités à partir de 8h, le jeudi 8 juin.

Un inspecteur du ministère avait confirmé que des odeurs étaient générées par le stockage inapproprié de déchets de fruits de mer sur le terrain de l’entreprise.

Le gouvernement avait informé que l’usine ne serait pas autorisée à rouvrir tant qu’elle n’aurait pas élaboré un plan de remise en conformité, et que ce plan devait être approuvé par le ministère de l’Environnement.

Les résidents de Richibucto ont alors été surpris de constater que samedi, les activités avaient repris à l’usine qui opère dans leur voisinage.

La direction de l’usine a élaboré rapidement un plan de remise en conformité. «C’est ce qu’on pense», exprime la présidente du Comité d’action pour la qualité de l’air de Kent, JoAnne Robichaud. «Comme d’habitude, ils ne nous disent rien.»

«Avec ou sans autorisation, personne ne peut rejeter un contaminant s’il risque d’endommager la propriété, interférer au déroulement normal des activités ou causer une perte substantielle de qualité de vie dans toute propriété (traduction libre)», informe le comité par communiqué.

L’école Soleil Levant, située à proximité de l’usine, a actuellement un plan d’évacuation en place pour renvoyer les élèves chez eux au cas où l’odeur deviendrait trop insupportable.

Lors de la fermeture de l’école le 7 juin, 11 enfants ont été contraints de quitter la garderie située à l’intérieur.

«Les enseignants ont déclaré un environnement de travail dangereux à Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick», mentionne le communiqué.

Le comité d’action demande au ministre de l’Environnement, Gary Crossman, de fermer immédiatement l’installation, de la mettre à niveau et de mener une étude environnementale complète.

D’après l’information qu’il a reçue, le maire de Beaurivage, Arnold Vautour, savait que «la province attendait un plan assez vite d’eux», en rapport à l’usine de transformation de coquilles. Le maire toutefois n’a pas été avisé par le gouvernement de la réouverture de l’usine.

Ce dernier aimerait recevoir plus d’informations de leur part. «Aussi, ils disent que l’usine doit émettre un plan détaillé, approfondi, à la fin du mois. J’ai hâte de voir le plan de l’usine.»

Il souhaite de la transparence dans la diffusion du plan devant permettre de régler le problème d’odeurs.

Présents à Fredericton

Des membres du Comité d’action pour la qualité de l’air de Kent se rendront à l’Assemblée législative mardi pour qu’un véritable changement survienne dans le dossier, et que le gouvernement du Nouveau-Brunswick «révoque immédiatement et définitivement» le permis d’exploitation de Coastal Shell Products.

Le député du Parti vert, Kevin Arseneau, présentera une pétition en ce sens à l’Assemblée législative, notamment au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, au ministre de l’Environnement et Changement climatique et au ministre de Service Nouveau-Brunswick.

La pétition signée par quelque 600 personnes mentionne que les activités de l’entreprise créent une pollution atmosphérique, lumineuse et sonore ayant un impact négatif sur la qualité de vente des propriétés dans les zones affectées, notamment Richibucto, Aldouane, Saint-Charles, Rexton et certaines parties de Saint-Louis-de-Kent.