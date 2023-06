Situation financière de CFAI: des gens de la communauté exigent des réponses

Bien que la radio CFAI d’Edmundston ait confirmé qu’elle vivait des défis financiers sans précédent, plusieurs gens de la communauté exigent plus de détails de la part de la station, notamment lors d’une réunion publique.

Une pétition en ligne, qui a récolté environ 300 signatures au moment d’écrire ces lignes, a été créée au cours du week-end afin de presser la Coopérative des Montagnes et la direction de la radio CFAI-FM d’organiser une réunion extraordinaire dans les plus brefs délais.

On souhaite aussi que les deux entités fassent preuve de transparence en rendant publics les états financiers de l’organisation lors de cette rencontre.

On a aussi demandé aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux de faire les vérifications nécessaires auprès des instances législatives, réglementaires et gouvernementales pertinentes afin de s’assurer que les actions nécessaires seront prises afin de sauver la station.

Finalement, on a dit souhaiter que l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick entreprenne les démarches nécessaires pour renforcer les capacités de la radio CFAI-FM au nom de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.

Pierre-Yves Gagnon, qui a lancé cette pétition, raconte que cette initiative a été prise à la suite des nombreux commentaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux – notamment sur le groupe Brayon Donc! – à la suite du licenciement de cinq employés de la station il y a environ deux semaines.

«On a été interpellé par des gens qui ont travaillé à la station dans le passé, des gens qui y travaillaient jusqu’à tout récemment. On voudrait vraiment qu’il y ait une mise au point claire et précise de la situation avant qu’il ne soit trop tard.»

M. Gagnon soutient que plusieurs gens sont inquiets qu’autant d’employés aient été congédiés et que certains membres du conseil d’administration aient démissionné en bloc.

Pour lui, l’objectif n’est pas de pointer un coupable du doigt, mais qu’il y ait au moins une mise à jour plus élaborée de ce qui a mené à l’état précaire de la station de radio du Nord-Ouest.

«On veut que les gens qui se sentent interpellés par cette situation, qu’ils aient un moyen d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard. C’est pour ça que l’on s’est aussi adressé aux politiciens, pour voir s’il y a quelque chose qui peut être fait à leur niveau pour venir en aide à la station et assurer sa pérennité. On le fait parce qu’on croit en cette radio», a expliqué Pierre-Yves Gagnon.

M. Gagnon a aussi avoué que les gens sont également préoccupés par l’ampleur du CFAI Franco festival qui doit avoir lieu en novembre. Même s’il est conscient que les efforts déployés pour organiser un événement de la sorte dans la région sont louables, il s’est dit inquiet qu’une station de radio vivant des problèmes financiers se soit lancée dans l’organisation d’un tel événement.

«Il ne semble pas avoir de commanditaire majeur, alors si ça tombe à l’eau, qu’est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui ont acheté des billets pourront être remboursés? Est-ce que la crise majeure qu’ils vivent, c’est à cause de ça? Il y a beaucoup de questions sans réponses.»

Une personne ayant gravité dans l’entourage de la station de radio, mais qui souhaite conserver l’anonymat, estime que CFAI n’était pas en si mauvaise posture financière au début de l’année 2022. C’est à ce moment que plusieurs membres du conseil d’administration ont quitté.

Celle-ci avoue que la radio a connu des moments difficiles à quelques reprises dans le passé, mais que la barre avait été redressée, notamment entre 2018 et 2022.

Selon cette personne, malgré ces moments ardus, il n’a jamais été question de ne pas pouvoir payer les employés.

«Je me demande ce qui s’est passé au cours de la dernière année. L’argent est allé où? On avait pourtant laissé la radio en bonne situation, avec un bon fonds de roulement.»

Elle croit également que les gens seront peut-être réticents à offrir des dons à la radio s’ils n’ont pas de réponses claires à leurs interrogations.

La semaine dernière, CFAI a confirmé, par voie de communiqué de presse, qu’elle vivait une crise financière sans précédent. Pour l’instant, le directeur général de la station, Léonard Odier, souhaite s’en tenir qu’à ce communiqué. Il a aussi dit ne pas savoir à quel moment aura lieu une réunion publique pour discuter de l’avenir de la station.

Selon Jason Ouellette, directeur général de Radio Beauséjour et membre du conseil d’administration de l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB), croit que la situation suit son cours normal.

«Le communiqué de presse a accompli la première étape, qui était de dire à la communauté que la radio était dans une situation précaire. Je ne crois pas que ç’a été caché. La deuxième chose était de regarder les besoins immédiats et ils ont décidé d’organiser un calendrier-o-thon (…) C’est une façon de dire aux gens, si vous aimez votre station de radio, essayons de garder ce qu’il y a en place.»

L’activité de collecte de dons par l’entremise de la vente de calendriers doit avoir lieu le 16 juin.

Selon M. Ouellette, il faut aussi laisser un certain temps à l’ARCANB de déployer l’expertise nécessaire pour apporter d’autres solutions. Il ne croit pas que le fait de précipiter la tenue d’une réunion publique soit la marche à suivre.

«Je ne parle pas au nom de personne, mais imaginons que l’on fasse (une réunion), il va y avoir beaucoup d’accusations. Est-ce que ce sont des accusations dont on a besoin? J’en doute. Ce dont on a besoin, c’est d’une stratégie de relance.»