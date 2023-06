Communications en français: des citoyens critiquent la nouvelle politique de Belle-Baie

Après plusieurs semaines de travail de la part d’élus et de consultants, la municipalité de Belle-Baie a officiellement présenté aux citoyens sa politique linguistique.

Le français a été déclaré la langue officielle de la municipalité de Belle-Baie lors d’une réunion d’information tenue mardi soir à l’édifice municipal de Petit-Rocher.

Une vingtaine de citoyens ont assisté à la rencontre dirigée par le maire Daniel Guitard, la moitié d’entre eux prenant publiquement la parole et position au sujet de cette délicate question.

La grande majorité des interlocuteurs ont fait part aux élus municipaux de leur désaccord quant au contenu et à la portée de la politique linguistique qui est proposée.

Les grandes lignes du projet de politique linguistique confirment que la municipalité de Belle-Baie s’engage à utiliser la langue française dans toutes ses communications, à l’oral ou à l’écrit, à l’exception des questions relatives à des enjeux de santé et de sécurité publique.

Elle suggère également que tous les services de la municipalité seront offerts en français, tout comme la langue de travail de la municipalité qui est aussi le français.

Rappelons que la Loi sur les langues officielles et les services municipaux et régionaux stipule que les municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% de la population totale doivent fournir des services en français et en anglais.

Avec un peu moins de 10% de sa population qui s’exprime en anglais, Belle-Baie n’est donc pas assujetti à cette loi.

«Effectuer la traduction des messages à la population ne demanderait pas beaucoup d’efforts à la municipalité», a affirmé Pierre Doucet lors de la rencontre.

«La façon de bâtir une belle communauté, c’est d’être inclusif. Je songe désormais à quitter la région», a pour sa part souligné avec beaucoup d’émotion Jennifer Cook, une Américaine installée dans la région Chaleur depuis 2020.

L’ancien maire de Beresford, Edgar Aubé, a lui aussi émis quelques réserves au sujet de la politique linguistique et dit pouvoir difficilement accepter le fait que les communications se fassent uniquement en français dans l’appareil municipal.

«C’est une politique qui est un peu extrémiste», a lancé l’ancien élu.

«Cette politique va diviser la population et risque de mener à des augmentations de taxes», a à son tour affirmé Bella Thériault, qui réclame la tenue d’un référendum sur la question.

D’autres personnes ont déploré le manque de consultation menée par l’administration municipale auprès de la population.

«Une municipalité est un service public qui doit servir ses citoyens dans les deux langues officielles», estime Sonia Comeau, une commerçante du secteur de Beresford.

Le seul appui inconditionnel à la politique linguistique est venu de la part de Sébastien Roy, qui dit soutenir la proposition du conseil municipal au nom d’une majorité silencieuse.

«Il faut prendre en considération le déclin du français au Nouveau-Brunswick, alors que l’anglais demeure une langue importante et très utilisée dans notre société», a raconté le jeune résident de Belle-Baie.

Maire de la 4e plus importante municipalité francophone de la province, Daniel Guitard s’est dit peu surpris des réticences soulevées par certains citoyens lors de la rencontre publique.

«À un moment donné il faut harmoniser les choses à Belle-Baie qui regroupe quatre municipalités et une quinzaine de communautés. Ça sera aux élus de décider de la suite des choses dans le cadre d’un processus démocratique», a indiqué l’élu municipal.

Selon lui, la politique linguistique pourrait être officiellement adoptée au milieu de la saison estivale si elle obtient l’aval des élus municipaux.