Des entrepreneurs européens en mission commerciale en Acadie

Un groupe d’entrepreneurs de l’Union européenne est de passage au N.-B., cette semaine, pour découvrir les produits de la mer de la région et évaluer les possibilités d’ententes commerciales.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture a indiqué à l’Acadie Nouvelle, lundi, que les personnes en question représentent sept entreprises, dont cinq françaises (Paris, Marseille et la Bretagne), une originaire du Luxembourg et une venant de l’Espagne (Barcelone).

Il s’agit d’importateurs, de grossistes et d’investisseurs dans le marché du détail qui s’intéressent au homard, à la crevette nordique, au crabe des neiges, au saumon et aux huîtres.

Selon Agriculture, Pêches et Aquaculture, l’entente de libre-échange conclue en 2017 entre l’Union européenne et le Canada, qui a contribué à supprimer les droits de douane sur la majorité des produits exportés, dans un sens comme dans l’autre, a encouragé les échanges entre le N.-B. et l’Ancien Continent.

Arrivés dans la province dimanche, les visiteurs se sont d’abord rendus dans la Péninsule acadienne pour découvrir, entre autres, les usines de transformation. Lundi soir, ils ont été accueillis à Caraquet par le ministre responsable de la Société de développement régional, Réjean Savoie, à l’occasion d’une réception.

Le ministre s’est montré heureux de cette rencontre. La délégation est venue «avec de bonnes intentions», a-t-il expliqué, et il ne serait pas surpris d’apprendre que des ententes puissent s’ensuivre. En Europe, ces dernières années, a-t-il ajouté, les ventes de fruits de mer du N.-B. ont crû considérablement.

«Le marché européen, pour l’exportation des fruits de mer, est passé de 39 millions $ en 2021, à 72 millions $ en 2022, ce qui représente une augmentation de 84%. C’est un marché important, avec une possibilité de croissance.»

La diversification

Le ministre Savoie croit que le homard constitue une partie importante des produits exportés vers l’Europe depuis quelques années.

«Aujourd’hui, le homard congelé du N.-B. constitue plus de 50% de l’approvisionnement du marché mondial», a-t-il repris.

En 2021, le premier marché du homard canadien (vivant et transformé) était les États-Unis (2,24 milliards $), tandis que la Chine se classait au deuxième rang (483 millions $).

Le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture a indiqué qu’il considérait important que l’industrie des fruits de mer du N.-B., non seulement puisse ajouter à ses ventes, mais diversifie ses marchés.

En attendant la suite des choses, les premières réactions des visiteurs sembleraient favorables. La capacité de production des usines de transformation les aurait vivement impressionnés.

L’Acadie Nouvelle a demandé à s’entretenir avec eux, mais il a été rapporté que leur calendrier ne le permettait pas.

Mardi soir, ils devaient faire halte à la distillerie Fils du Roy. Ils se rendront ensuite dans le Sud-Est, où ils s’arrêteront notamment au Centre Homarus, à Shediac. Ils termineront leur semaine dans le Sud-Ouest, qui est reconnu pour sa production de saumon.

À cette étape de leur périple, ils seront accueillis par les ministres Margaret Johnson et Glen Savoie lors d’un souper officiel.

Fanny Rousselein-Rousvoal, la rédactrice en chef du magazine français Produits de la mer, de Quimper, en Bretagne, participe à cette tournée.