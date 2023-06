Deux députés PC votent contre leur gouvernement sur un amendement libéral 

Andrea Anderson-Mason et Ross Wetmore, du Parti progressiste-conservateur, se sont exprimés contre un projet de loi du gouvernement et ont voté en faveur d’un amendement du Parti libéral visant à l’étudier de façon plus détaillée en comité.

Les deux députés d’arrière-ban ont été les deux seuls de leur parti à appuyer l’amendement libéral visant à envoyer un projet de loi du gouvernement au Comité permanent de modification des lois.

Il s’agit d’un projet de loi volumineux de 111 pages qui modifie plusieurs aspects de la Loi sur l’éducation. Il limite notamment les conseils d’éducation de districts du secteur anglophone à un rôle consultatif et transfère leur pouvoir de décision au ministère.

Le comité de modification des lois aurait pu convoquer des témoins experts pour conseiller les députés de l’Assemblée sur le projet de loi. Il aurait aussi ralenti son adoption, alors que le gouvernement tente de clore la séance parlementaire d’été cette semaine.

L’amendement a été battu par le Parti progressiste-conservateur à 24 votes contre 21. Les deux partis d’opposition et le député indépendant Dominic Cardy ont voté pour l’appuyer.

Ross Wetmore et Andrea Anderson-Mason font partie du groupe des huit députés qui se sont absentés de la période de questions jeudi dernier en guise de protestation contre le «manque de processus et de transparence» du gouvernement en lien avec la politique 713.

Ils sont aussi les deux seuls «membres» du groupe à ne pas détenir de poste ministériel.

Andrea Anderson-Mason s’est exprimée en chambre contre le projet de loi de son gouvernement vendredi dernier. Elle a affirmé que ces modifications à la Loi sur l’éducation «éliminent presque complètement la contribution des communautés locales dans l’éducation de leurs enfants».

Ross Wetmore s’est exprimé à ce sujet par courriel.

«J’ai voté pour envoyer ceci au [comité de] modifications des lois parce que je suis inquiet que si ce nouveau modèle de gouvernance est mis en place, qu’il n’y aura plus de limitations pour un premier ministre qui pourrait avoir une interférence sur des choses comme le curriculum, les politiques, les finances ou même l’embauche de personnel et les pratiques disciplinaires.»

Blaine Higgs n’a pas voulu dire si ces deux députés ont toujours leur place au sein du caucus.

«C’est préoccupant quand nos propres députés votent contre la volonté du gouvernement.»

Vote de confiance: une possibilité

Après avoir nié son intention de le faire, Higgs signale maintenant qu’il serait «possible» de décréter un vote de confiance sur une motion d’attribution de temps cette semaine. Son gouvernement pourrait tomber s’il perd ce vote.

Cette motion de son gouvernement vise à mettre fin aux débats sur plusieurs projets de loi, dont celui sur l’éducation, et à précipiter leur adoption. L’Assemblée serait alors en pause d’été jusqu’en automne.

Le premier ministre affirme toutefois qu’il est prêt à prolonger la séance d’été s’il faut plus de discussion sur le projet de loi sur l’éducation.

«[Un vote de confiance] est possible à la fin de la journée, mais je suis prêt à garder la Chambre ouverte jusqu’à ce que l’on puisse résoudre ces problèmes, et en ce moment, le seul qui est controversé, c’est le projet de loi [sur l’éducation].»