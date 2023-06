Dieppe sonne le glas d’un important projet de développement immobilier

«La motion est défaite» C’est dans ces quelques mots que le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, a prononcé la mort clinique – du moins dans sa forme actuelle – de l’un des plus importants projets de développement immobilier de l’histoire du Nouveau-Brunswick.

Les promoteurs n’ont pas été précis à ce sujet, mais plusieurs parlent d’une quinzaine d’édifices de quatre à six étages et près de 2000 unités de logement au total dans ce terrain de la rue Bouchard.

C’est justement à cause du manque de détails concernant cet immense projet que les conseillers ont choisi de le rejeter à l’unanimité.

Les nombreux citoyens présents dans la salle du conseil ont accueilli cette décision avec un tonnerre d’applaudissements.

«Je suis soulagé. Nous vivons des grosses émotions présentement. C’est touchant de voir que les conseillers et conseillères sont à l’écoute des citoyens et réalisent que les besoins des grosses compagnies peuvent facilement étouffer nos voix.», explique Stéphane Bourque, résident de la rue Bouchard.

«Nous avons présenté des arguments légaux, logiques et raisonnables et les membres du conseil ont compris notre démarche. Ils sont venus voir de leurs propres yeux l’effet que la coupe à blanc a eu sur notre quartier.»

Le médecin s’est dit surpris du vote unanime et parle d’un point tournant pour l’avenir.

«C’est seulement une bataille, mais c’est quelque chose qui va se produire partout et je pense que le conseil est sensible à ça. Les conseillers ont réalisé que s’ils ne faisaient pas quelque chose, cette histoire va se reproduire ailleurs.»

Cela dit, Stéphane Bourque assure que les gens de son quartier ne s’opposent pas au projet dans son ensemble.

«Ce ne sont pas nos ennemis. On veut seulement quelques considérations et avoir notre mot à dire dans tout ça», souligne-t-il.

Les promoteurs (Quest Capital Inc) avaient pourtant fait quelques concessions au groupe de citoyens en modifiant leur plan initial.

Ils proposaient par exemple d’installer une zone tampon boisée de neuf mètres, ce qui était une demande des citoyens.

Ils étaient aussi prêts à réduire de six à quatre étages la hauteur des bâtiments plus près des résidences multifamiliales.

Le porte-parole du groupe de promoteurs, Thierry Comtois, a fait remarquer aux gens présents que les règlements de zonage qui permettent un tel développement ont été adoptés en 2008.

«L’usage permis et l’ampleur du projet ont toujours été très clairs. Il est évident qu’on assiste ici au phénomène NIMBY (Not In My Backyard) par des résidents qui sont établis dans un secteur en pleine croissance», a-t-il mentionné dans sa présentation.

Il a dit comprendre que cette croissance plus rapide que prévu apporte son lot d’émotions et de réticences au changement.

«Mais les faits montrent qu’il y a une forte demande pour le logement multirésidentiel dans ce secteur. En tant que développeurs locaux, nous avons toujours été de bons voisins et nous voulons le rester», a aussi indiqué Thierry Comtois.

Mais ses explications n’ont pas convaincu les membres du conseil.

La plupart ont décidé de voter contre la motion en raison du manque d’informations précises quant à l’ampleur réelle du projet.

«On ne sait pas exactement ou on s’en va avec ce développement», a exprimé la conseillère Josée Turgeon-Roy.

«Je ne me sens pas à l’aise de voter en faveur du projet parce que je suis pas assez éclairée On ne sait pas combien de portes il y va avoir ou combien de trafic ça va générer dans ce quartier.»

«Je comprends que dans un processus normal, on n’aurait pas besoin d’un plan précis de développement», a ajouté sa collègue Corinne Godbout.

«Mais avec un processus qui va mener à un niveau de densification encore jamais vu à Dieppe, l’absence d’un plan nous rend la tâche difficile. On nous demande de voter sur un immense projet, sans avoir eu la discussion sur la vision que nous voulons avoir pour notre ville.»