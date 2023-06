Le campus de Shippagan de l’U de M rend hommage à Aldéa Landry

La bibliothèque du campus de Shippagan de l’Université de Moncton a été nommée en l’honneur de l’ancienne politicienne et femme d’affaires Aldéa Landry.

Après un an de consultations et de délibérations, la nouvelle est sortie samedi: la bibliothèque portera le nom d’Aldéa Landry, première femme acadienne nommée ministre dans un gouvernement du Nouveau-Brunswick.

«C’est en discussion depuis plus d’un an, affirme le vice-recteur du campus, Sid Ahmed Selouani. Plusieurs comités se sont réunis pour étudier la proposition, il y eu un argumentaire monté, etc.»

La réponse a été très positive. «L’approbation des comités a été unanime, s’exclame M. Selouani. C’est particulièrement rare qu’une approbation se fasse comme ça. En règle générale, il y a une majorité, mais rarement nous allons voir quelque chose comme ça.»

Une fois la décision approuvée par les divers comités, cela passe à l’étape supérieure, selon M. Selouani. «La recommandation est examinée par le comité exécutif de l’université et par le conseil de l’université.» Une autre fois, l’approbation a été unanime.

«C’est très significatif de la notoriété de Mme Landry. C’est particulièrement rare de voir tous les comités, à tous les niveaux, s’entendre de façon unanime de cette façon», commente le vice-recteur du campus de Shippagan.

Le changement de nom est effectif depuis samedi dernier, mais une cérémonie officielle prendra place à l’automne, où l’affichage intérieur et extérieur sera dévoilé avec le nouveau patronyme.

Une récipiendaire surprise

Mme Landry s’est révélée être particulièrement surprise de l’initiative. «Je ne m’attendais pas à cela du tout, dit-elle. Je l’ai su samedi matin en même temps que tout le monde, c’était définitivement une bonne nouvelle. »

Elle témoigne de sentiments positifs envers l’établissement. «Je suis très reconnaissante envers l’Université; c’est l’institution la plus importante du Nouveau-Brunswick pour nous. J’ai été au Collège Jésus-Marie de Shippagan, qui a été fondé par les religieuses en 1960, et jamais je n’aurais pu me rendre aussi loin sans cela», affirme Mme Landry, qui a obtenu un diplôme ès arts de l’établissement en 1967.

Mme Landry est récipiendaire d’un doctorat honorifique et de la Médaille d’honneur de l’Université de Moncton, en plus d’être à l’origine du fonds de bourses Aldéa-Landry, qui remet une bourse chaque année.