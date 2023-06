Retour en force des Journées Hospitalité à Bathurst

Après deux années de pause forcée par la pandémie de COVID-19 et une édition 2022 qui n’a pas été de tout repos, un retour en force des Journées Hospitalité est à prévoir le mois prochain à Bathurst.

Le grand festival d’été de la ville de Bathurst propose dans le cadre de son édition 2023 neuf journées entières d’activités qui s’étendront du 15 au 23 juillet.

«Il va y avoir une panoplie d’activités pour les jeunes, les moins jeunes, les familles et les aînés. Quand tu regardes l’ensemble de la programmation, c’est impressionnant de voir une telle variété d’activités», a indiqué Michel «Chico» Doucet, le grand manitou des Journées Hospitalité.

«C’est un retour aux Journées Hospitalité des belles années!», a affirmé d’entrée de jeu le président de l’événement lorsque rencontré au quartier général du festival.

Le concours de feux d’artifice, le tournoi de golf et l’activité Amazing Race où des concurrents vont s’affronter durant plusieurs jours et accomplir diverses tâches pour obtenir des indices et éviter des obstacles risquent de retenir l’attention.

Les Journées Hospitalité proposent également divers tournois sportifs, une exposition canine, des olympiques pour aînés, un block party, une tournée animée des bars et un grand défilé.

Des amuseurs publics, des marchands et des musiciens animeront les rues du centre-ville durant l’événement.

Le volet musical des Journées hospitalité sera marqué par la présence du groupe canadien Glass Tiger.

Les nostalgiques de la musique pop des années ‘80 prendront sans doute plaisir à réentendre les grands succès de formation musicale comme Don’t Forget Me (When I’m Gone) et Someday lors du spectacle présenté le samedi 22 juillet au parc Coronation.

La veille, les amateurs de country auront pour leur part droit à une prestation de la populaire chanteuse Lindsay Ell.

Outre le parc Coronation, les nombreuses activités du festival se dérouleront beau temps mauvais temps sur la rue Main, à la promenade Waterfront, à la plage Youghall et au Centre régional K.C. Irving.

«On se croise les doigts afin que Dame nature collabore en nous offrant du beau temps durant tout le festival», a indiqué Michel «Chico» Doucet

Les Journées Hospitalité de Bathurst ont vu le jour en 1972 et ont eu lieu pendant 20 années consécutives avant de disparaître du paysage et de renaître en 2002.

Depuis, l’événement a régulièrement attiré des foules de 25 000 à 30 000 personnes pendant la durée du festival.

«Je ne serais pas du tout surpris de voir le nombre de visiteurs dépasser 30 000 cette année. La vente des billets se déroule bien et certains hôtels ont indiqué que les réservations de chambres sont nombreuses durant le festival», a raconté le président des Journées Hospitalités.