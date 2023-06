Tordeuse du bourgeon de l’épinette: la plus petite superficie traitée depuis le début du programme

La lutte à la prolifération de la tordeuse du bourgeon de l’épinette continue de bien aller au Nouveau-Brunswick. Tellement en fait que le nombre d’hectares de forêts nécessitant un traitement contre cet insecte ravageur est le plus bas depuis 2014.

Les avions servant à l’épandage du BTK, produit biologique destiné à contrôler la propagation de la tordeuse, n’auront pas survolé très longtemps la forêt néo-brunswickoise.

Les opérations sont terminées et n’auront duré qu’une semaine. C’est que la quantité d’hectares de forêt à traiter a grandement diminué cette année: à peine 1408 hectares. L’an dernier, c’était un peu plus de 15 000 hectares. C’est tout un contraste comparativement aux 117 000 hectares de 2017, aux 220 000 de 2018, ou même aux 85 000 de 2021.

«On est au plus bas depuis presque dix ans maintenant. C’est une très bonne nouvelle pour la province, car ça signifie que les populations de tordeuses sur le territoire ont globalement chuté», explique Véronique Martel, scientifique au sein du Service canadien des forêts.

Deux blocs ont particulièrement été visés par les travaux, tous les deux dans le secteur de la mine Caribou derrière Bathurst. Il s’agissait également d’une région plus problématique l’an dernier.

Pour Mme Martel et son organisation, cette baisse marquée du nombre de tordeuses présentes sur le territoire est signe que le programme d’épandage mis sur pied en 2014 pour freiner la prolifération de l’insecte continue de démontrer son efficacité.

«Évidemment, il peut toujours y avoir d’autres facteurs – dont la météo – qui peuvent nous donner un coup de main dans nos efforts, mais visiblement notre stratégie fait ses preuves», indique-t-elle.

Autre signe que la stratégie a atteint son objectif, l’épidémie est toujours très active dans la province voisine du Québec où l’approche de l’épandage n’a pas été privilégiée à grande échelle. Bien qu’on assiste à un léger ralentissement de la propagation dans cette province (on estime à neuf millions d’hectares de forêts infestés en 2022 comparativement à douze en 2021), celle-ci demeure toujours virulente.

En fait, les deux secteurs limitrophes au Nouveau-Brunswick – le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie – sont toujours considérés comme «à risques élevés». Cette proximité, souligne Mme Martel, appelle à la prudence. Dans la situation actuelle, il serait précipité de parler d’une fin d’épidémie ou de programme.

«Quand une infestation est si près, tout peut arriver. Un épisode de grands vents qui transportent des nuées (comme ça s’est vu au Restigouche par le passé), ou encore un changement dans la migration… Ces facteurs pourraient complètement changer la donne. Il ne faut pas crier victoire tout de suite, car la tordeuse n’est vraiment pas très loin du Nouveau-Brunswick et elle pourrait y faire un retour en force», poursuit la scientifique.

La stratégie d’intervention précoce contre la tordeuse est revue tous les quatre ans. Dans ce cas-ci, il est valide jusqu’en 2025. Si l’épandage est moindre, voire même inutile au cours des prochaines années, les scientifiques continueront néanmoins leurs observations et leurs recherches.

«Le projet sera évalué et si la province veut continuer d’utiliser l’épandage, ce sera un outil efficace à sa disposition dans les opérations contre la tordeuse», souligne Mme Martel.

Le prochain décompte automnal des larves devrait donner un bon indice aux scientifiques quant aux besoins en épandage pour l’an prochain tout comme les zones nécessitant un traitement.

Les produits utilisés font leurs preuves

Une équipe de scientifiques a récemment publié les résultats d’une étude sur les effets du BTK et du tébufénozide, insecticides biologiques pulvérisés en forêt pour contrôler la prolifération de la tordeuse. On souhaitait ainsi s’assurer que ces produits ne sont pas nuisibles à la richesse et à l’abondance des autres espèces de chenilles en forêt. C’est qu’en principe, ces produits s’attaquent non seulement aux larves des tordeuses, mais aussi des chenilles.

Cette attention est d’autant plus louable lorsqu’on sait que l’une des plus grandes opérations d’éradication de la tordeuse a fait usage de DDT pendant des années, un produit hautement toxique pour toutes les espèces.

À la lumière des résultats obtenus par cette étude-ci, le groupe conclut que le produit n’interfère pas négativement avec les autres espèces.

«Nous avons observé des sites traités et non traités par ces produits, et nous n’avons pas décelé de différence pour ce qui est des espèces (de chenilles) autres que la tordeuse. Il n’y a pas d’impact, ce qui est une très bonne nouvelle», explique Mme Martel qui a participé à l’étude.

Ce faible impact pourrait être attribuable à différents facteurs, dont le fait qu’il y a peu de chenilles en forêt au début de l’été lors du programme d’épandage.

«Aussi, on sait que les plus grandes variétés de chenilles se retrouvent surtout dans les plantes de sous-bois et dans la forêt mixte alors que le programme est destiné aux secteurs de sapins/épinettes. Et comme l’arrosage est aérien, il est surtout concentré dans la canopée. En somme, les grandes diversités de chenilles se retrouvent d’une certaine façon protégées parce qu’elles sont plus basses en forêt, dans un type de forêt différente, et plus tard dans la saison», indique-t-elle.