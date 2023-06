Un nouveau parc communautaire à Saint-Basile d’ici la prochaine rentrée scolaire

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Six ans après le début du projet, l’École Régionale Saint-Basile a finalement confirmé que son parc communautaire devrait être construit à temps pour la prochaine rentrée scolaire.

Une pelletée de terre symbolique, qui a eu lieu lundi, a marqué officiellement le début des travaux qui devraient commencer le 26 juin.

Selon Jocelyn Daigle, directeur adjoint de l’école de Saint-Basile, une partie des modules d’origine sera conservée. À cela s’ajouteront un module psychomoteur, deux terrains de soccer, une zone “tranquille” dans laquelle il y aura des bancs entourés d’arbres, des petits modules pour les plus jeunes et une zone inclusive pour les enfants à besoins spéciaux.

Même s’il sera construit sur le terrain de l’école fréquentée par environ 300 élèves, le parc sera accessible à l’ensemble de la communauté.

«L’École Régionale Saint-Basile est une école communautaire, donc la communauté va vouloir se déplacer, avec raison, pour visiter les modules de jeu (…) L’école va avoir 20 ans en 2024 et il n’y avait pas eu de rénovations depuis l’ouverture», a indiqué M.Daigle.

Le coût final du parc a été évalué à 624 000$.

Le comité responsable du développement de ce projet n’a pas toujours eu la route facile. Il était d’ailleurs pratiquement prêt à aller de l’avant avec le parc avant que la COVID-19 ne vienne contrecarrer les plans.

Celle-ci a d’ailleurs fait exploser les coûts des matériaux de construction et autres services ce qui a fait en sorte de retarder la réalisation du projet.

«Avant la COVID, on avait le montant nécessaire (…) La raison pour laquelle on a fait l’annonce aujourd’hui (lundi) est que l’on avait le montant total. Il a fallu gratter pour aller chercher les fonds. Il a fallu travailler avec un organisme à but non lucratif pour aller chercher des fonds des gouvernements provincial et fédéral», a raconté Jocelyn Daigle.

Notons qu’une collecte de fonds réalisée par l’école avait permis d’amasser au-delà de 200 000$.

«Il fallait prouver, au niveau de la communauté, que l’on était capable d’amasser notre part des sous. On a eu une très belle collaboration de la communauté. On a eu des dons d’UNI avec son concours Voilà!. La fondation Élan jeunesse nous a donné un fichu de bon coup de main, tout comme les Chevaliers de Colomb, le comité de parents de l’École Régionale Saint-Basile et bien des gens de la communauté», a expliqué M. Daigle.