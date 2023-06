Une plateforme en ligne pour favoriser l’apprentissage du wolastoqey

Un outil en ligne dédié à l’apprentissage de la langue wolastoqey est en développement. Celui-ci devrait voir le jour à l’automne 2024.

Le partenariat composé de l’équipe Sqotesol – codirigée par les professeures Pénélope Cormier et Mélanie LeBlanc de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston – de la Première Nation Malécite du Madawaska et de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, au Québec, a récemment reçu un financement de 165 000$ de Patrimoine canadien afin de développer la plateforme.

Le financement permettra de mettre à profit l’expertise de locuteurs et d’apprenants avancés du wolastoqey comme Allan Tremblay (Première Nation Neqotkuk), Lisa-Maude Aubin-Bérubé et Louis-Xavier Aubin-Bérubé (Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk).

«La création de cette plateforme aidera grandement la communauté wolastoqey ainsi que toutes autres personnes intéressées à en apprendre davantage sur cette langue. La langue wolastoqey est à un moment critique de son existence et la création de locuteurs et d’une plateforme d’apprentissage est cruciale pour sa survie», a confié Louis-Xavier Aubin-Bérubé, l’un des concepteurs de contenu de la plateforme.

Pour sa part, Mélanie LeBlanc estime que ce projet cadre parfaitement dans le mandat de l’équipe de recherche Sqotesol (mot wolastoqey qui signifie «braises ardentes»), qui a été créée pour développer des initiatives de revitalisation de la langue et de la culture chez les Wolastoqiyik.

Elle ajoute que cette idée provient essentiellement de discussions avec des membres de communautés autochtones.

«On travaille avec la communauté wolastoqey ici à Edmundston et une autre communauté wolastoqey francophone dans la région de Rivière-du-Loup. On s’est rendu compte que les gens avaient du mal à avoir accès à des ressources pour apprendre le wolastoqey.»

Bien qu’il existe des ressources pour apprendre cette langue autochtone, elles visent principalement des apprenants anglophones, estime Mélanie LeBlanc. L’objectif est donc, par la même occasion, d’offrir une ressource aux francophones comme aux anglophones qui est disponible, peu importe l’endroit où ils se trouvent.

De plus, l’accès aux locuteurs de cette langue n’est pas toujours facile puisqu’il n’existe pas un grand nombre de locuteurs et ceux-ci sont souvent des aînés qui habitent certaines régions.

«Les personnes qui veulent apprendre le wolastoqey ne peuvent pas toujours se permettre de partir pendant trois ou quatre semaines pour faire un rattrapage de la langue.»

Le nom retenu pour la plateforme, Wiciw (www.edu.sqotesol.ca), qui signifie «avec», ce qui évoque selon Mélanie LeBlanc l’esprit d’une communauté d’apprenants.

Elle pourra être explorée en français, en anglais, et dans les deux systèmes orthographiques du wolastoqey (Teeter et Newell-Hale).

Pour le moment, la plateforme est encore en construction. Un prototype devrait être prêt au cours de l’automne 2023. L’objectif est de tester une version bêta en janvier 2024, avant de la lancer officiellement plus tard dans l’année.

Les gens pourront alors s’inscrire gratuitement. Bien que l’outil cherche à assurer la transmission de la langue wolastoqey au sein même des communautés autochtones, quiconque ayant un intérêt à l’apprendre peut utiliser la plateforme.

«On essaie de rendre la plateforme la plus interactive possible pour que ce soit intéressant. On est en train de travailler sur plusieurs aspects culturels (…) C’est important pour nous d’avoir une contextualisation plus large que juste la langue, car on entend souvent que c’est difficile le wolastoqey, que ça ne ressemble à rien. C’est vrai, mais on se réfère souvent au français et à l’anglais et ce n’est pas une langue qui ressemble à ces deux langues», a expliqué Mme LeBlanc.

Dans cette optique l’idée est de démystifier la difficulté perçue envers le wolastoqey, et valoriser les communautés et la langue afin d’élargir les communautés de locuteurs.

«On vise d’abord un parcours de débutant, pour aller vers un parcours plus avancé afin d’offrir un cours complet d’ici quelques années.»

Mélanie LeBlanc a bon espoir que ce nouvel outil suscite un intérêt chez les Autochtones. Elle croit que de plus en plus de jeunes personnes s’intéressent à la langue et à la culture.

«Ça prend de jeunes adultes pour transmettre la langue aux enfants. Il existe aussi d’autres initiatives, comme l’école Kehkimin à Fredericton qui est une école d’immersion pour les tout petits. Notre façon de participer à ça est de donner des ressources aux parents de ces enfants, car ils ne sont souvent pas des locuteurs de la langue.»

«On espère faire une petite différence à long terme.»