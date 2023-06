Bas-Caraquet: dévoilement du parc multigénérationnel du Matelot Généreux

Le parc du Matelot Généreux, construit en mémoire du jeune étudiant Mathis Gionet, a été dévoilé et inauguré mercredi après-midi, à l’occasion d’une cérémonie à l’école Escale des Jeunes de Bas-Caraquet.

Le parc, qui a été conçu et construit en mémoire du jeune Nord-Caraquetois Mathis Gionet, décédé en 2016, a été inauguré à l’occasion de la journée de la célébration pédagogique de l’Escale des Jeunes.

Un monument présentant le parc a également été dévoilé en même temps. «Je voulais que ça ait l’air un peu tout croche, que ça semble avoir été dessiné par des enfants, dévoile le concepteur du monument, Jean Marc Gionet. La portion principale est un bateau en papier en origami que tout le monde a déjà fabriqué étant enfant. Je voulais que les gens se sentent petits en voyant la taille du monument et que d’une certaine façon ils se sentent enfants à nouveau.»

Le parc comprend plusieurs nouvelles structures et modules destinés aux jeunes, dont plusieurs accessibles et utilisables avec un fauteuil roulante, pour les personnes à mobilité réduite.

«Pratiquement tout est neuf, sauf un ou deux modules, commente la directrice de l’école Suzon Le Bouthillier-Pelletier. Ça va bénéficier aux jeunes et à la communauté, et on souhaite que ça nous permette à nous et aux jeunes d’organiser et de faire des activités avec les personnes âgées; il y a une maison de retraite tout près de l’école et il y aura bientôt des modules également accessibles pour les personnes âgées.»

Des ajouts pour les jeunes seront également effectués dans le futur, ajoute Mme Le Bouthillier-Pelletier.

La coupe du ruban lors de l’inauguration du parc du Matelot Généreux, à l’école Escale des Jeunes. De gauche à droite: les parents de Mathis Gionet Sylvio et Joanne Gionet, la présidente du conseil d’éducation Ghislaine Foulem, le maire de Caraquet Bernard Thériault et le député et ministre Réjean Savoie. – Acadie Nouvelle: Olivier Savard Plusieurs parents présents avec leurs enfants lors de la seconde partie de l’inauguration du parc du Matelot Généreux, à l’école Escale des Jeunes. – Acadie Nouvelle: Olivier Savard La directrice de l’école Escale des Jeunes Suzon Le Bouthillier-Pelletier lors de la seconde partie de l’inauguration du parc du Matelot Généreux, à l’école Escale des Jeunes. – Acadie Nouvelle: Olivier Savard

Les parents de Mathis Gionet, Sylvio et Joanne Gionet, se sont également avérés satisfaits des installations.

«Il n’y avait pas de place nulle part pour les personnes à mobilité réduite, observe Mme Gionet. Nous avons commencé le projet en 2019, afin de permettre aux jeunes ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite de profiter de nouveaux modules, et la pandémie a mis le projet sur pause, mais on a continué à travailler fort pour faire en sorte que ce soit complété.»

Plus de 200 000$ ont été récoltés pendant trois ans afin de mener le projet à terme, ajoute M. Gionet.

«On a eu beaucoup de soutien partout dans la Péninsule. On est très contents du résultat et on espère que les jeunes vont pouvoir en profiter encore longtemps.»