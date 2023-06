Éducation: les débats à l’Assemblée pourraient être prolongés

Alors que le gouvernement tente de clore les débats à l’Assemblée législative pour l’été, certains facteurs pourraient brouiller les cartes et prolonger le processus d’adoption d’un projet de loi sur l’éducation, dont la présence de quelques trouble-fêtes au sein de son caucus.

Ce projet de loi controversé, à ne pas confondre avec la politique 713, contient plusieurs changements à la Loi sur l’éducation. Il limite notamment les conseils d’éducation de districts du secteur anglophone à un rôle consultatif, ce que les partis d’opposition et deux députés PC ont critiqué.

Les partis d’opposition jugent que ce projet de loi doit être débattu plus longtemps.

Le processus normal d’adoption d’un projet de loi passe par deux lectures en chambre, puis par une étude en comité, puis par une troisième lecture avant de recevoir la sanction royale. Les libéraux prolongent actuellement le débat en deuxième lecture du projet de loi sur l’éducation.

Tout risque de se jouer jeudi. Le gouvernement a l’intention de passer au vote sur une motion d’allocation de temps. En gros, cette motion met fin au débat sur neuf projets de loi, dont celui sur l’éducation, et précipite leur adoption.

En temps normal, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs pourrait faire adopter cette motion sans trop de problèmes.

Le leader parlementaire de l’Opposition officielle, le député libéral Guy Arseneault, affirme toutefois que des discussions sont en cours pour tenter de prolonger les débats et pour convoquer des témoins experts au Comité permanent sur la politique économique, histoire d’étudier le projet de loi en long et en large.

«Ils veulent avoir plus de discussions sur [le projet de loi], on veut avoir plus de discussions sur [le projet de loi]. Nous voulons des témoins, et nous voulons plus de temps.»

Il admet que la dissidence de quelques députés PC donne plus de poids à l’opposition dans ses discussions avec le gouvernement pour prolonger le débat sur le projet de loi sur l’éducation.

«Ça nous aide, la pression est sur le gouvernement pour gagner le vote», dit-il.

Guy Arseneault affirme que le projet de loi sur l’éducation a été déposé le 6 mai, et qu’il aurait dû être débattu il y a longtemps, mais que le gouvernement l’a laissé traîner.

La députée verte Megan Mitton croit aussi que la dissension de certains députés PC, dont Andrea Anderson-Mason et Ross Wetmore, pèsent dans la balance.

«Je pense que c’est un facteur, oui. On voit qu’il y a des députés qui ont décidé d’être courageux et courageuses et de voter contre le gouvernement, de parler publiquement.»

Elle juge que certains projets de loi du gouvernement Higgs sont «antidémocratiques» et qu’ils doivent être débattus davantage.

D’après le leader parlementaire du gouvernement, Glen Savoie, la motion d’allocation de temps pourrait être amendée pour augmenter le nombre d’heures de débat disponibles pour ce projet de loi, et l’Assemblée pourrait alors en débattre la semaine prochaine.

«Il y a des discussions en cours», dit-il.

Un message aux troupes PC

Mardi, Blaine Higgs a laissé planer la possibilité de décréter un vote de confiance sur cette motion d’allocation de temps. Comme alternative, il a aussi affirmé qu’il était prêt à prolonger le débat sur le projet de loi sur l’éducation pour «résoudre des problèmes» sur ce texte de loi controversé.

Si jamais son gouvernement perd un vote de confiance, cela pourrait alors précipiter une élection. Mais il faudrait que plusieurs députés progressistes-conservateurs, y compris des ministres, votent contre leur gouvernement.

Toutefois, selon le politologue Roger Ouellette, si Blaine Higgs laisse planer la menace d’un vote de confiance et d’une élection, c’est surtout pour rallier ses troupes.

«Il menace simplement ça pour remettre dans le rang ses ministres et députés récalcitrants», dit-il.