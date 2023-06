Fredericton, Moncton et Saint-Jean pourraient accueillir les Jeux du Canada en 2029

Les villes de Fredericton, Moncton et Saint John ont été invitées à envisager d’accueillir les Jeux d’été du Canada de 2029.

Des représentants de ces villes ont été invités à une réunion d’information qui se tiendra plus tard ce mois-ci avec le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et l’organisme national qui régit les Jeux du Canada, le Conseil des Jeux du Canada.

Les Jeux du Canada sont une compétition multisport nationale à laquelle participent des athlètes de chaque province et territoire. Ils sont présentés tous les deux ans, en alternance l’hiver et l’été.

«Nous sommes ravis d’entamer les discussions en vue de sélectionner la communauté qui sera l’hôte des jeux de 2029, a déclaré la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace. Cette réunion vise à expliquer aux représentants des villes le processus de sélection ainsi que le rôle que jouerait la communauté hôtesse.»

Les jeux devraient attirer entre 20 000 et 30 000 visiteurs dans la province et rassembler plus de 4000 participants et environ 6000 bénévoles.

Selon le gouvernement, les jeux généreront entre 51,2 millions $ et 57,5 millions $ qui s’ajouteront au produit intérieur brut de la province, et environ 6 millions $ en taxes provinciales.

«Accueillir les jeux est un engagement important qui nécessite de tenir compte de plusieurs facteurs, a dit Mme Scott-Wallace. Nous devrons nous assurer que la ville hôtesse répond aux critères, notamment la disponibilité d’un grand nombre de bénévoles, des installations conformes aux normes nationales, et l’hébergement adéquat pour les participants et les spectateurs. »

Le processus officiel de mise en candidature débutera cet automne, et la communauté hôtesse devrait être annoncée au printemps 2025.

Le Nouveau-Brunswick a accueilli les jeux deux fois: les Jeux d’été à Saint-Jean en 1985 et les Jeux d’hiver de 2003 dans les régions de Bathurst et Campbellton.

Les prochains Jeux du Canada seront les Jeux d’été de 2025 à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

Équipe Nouveau-Brunswick a récolté 16 médailles lors des derniers Jeux du Canada qui ont eu lieu l’hiver dernier à l’Île-du-Prince-Édouard.