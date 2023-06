Irving Oil: les intentions obscures des barons de l’or noir

La direction d’Irving Oil a annoncé réfléchir à la vente totale ou partielle de l’entreprise. Des experts avancent deux hypothèses pour expliquer cette sortie: un conflit avec le gouvernement fédéral et un marché pétrolier privé de perspectives à long terme.

Le 7 juin, des représentants d’Irving Oil ont annoncé un examen stratégique de l’entreprise. Ils ont dit réfléchir à la structure d’actionnariat de la compagnie familiale, à une vente totale ou partielle de celle-ci, ainsi qu’à une modification de son portefeuille d’actifs et de l’exploitation de ceux-ci.

Le président du conseil d’administration de l’entreprise, Arthur Irving, le président, Ian Whitcomb, et la vice-présidente administrative et cheffe de gestion de la marque, Sarah Irving, ont signé le communiqué de presse.

Or, Irving Oil communique peu d’habitude. Pourquoi le faire maintenant? L’entreprise ne l’explique pas. Elle affirme même que sa position économique est solide.

«Il y a de nouvelles régulations fédérales sur le carburant propre, note le directeur scientifique de l’Institut de l’énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Il y aura des investissements à faire dans la raffinerie de Saint-Jean. Est-ce qu’Irving Oil essaye d’avoir des subventions?»

Normand Mousseau note par ailleurs que si l’industrie pétrolière est rentable à présent, elle prévoit une baisse de la demande pour ses produits dans les 30 prochaines années. Le Canada, comme d’autres États, veut réduire l’utilisation d’énergies fossiles pour limiter le réchauffement climatique.

Avenir précaire

«Ça risque d’être les plus grosses raffineries qui vont survivre, avance M. Mousseau. Or, si la raffinerie de Saint-Jean est la plus grosse au Canada, elle est petite dans le monde. Est-ce le moment de la vendre avant que sa valeur diminue?»

Il fait remarquer le changement de garde qui se profile à Irving Oil. Arthur Irving a 93 ans et s’est graduellement retiré de la gestion quotidienne de la compagnie depuis une vingtaine d’années. Ses héritiers, comme Sarah Irving, pourraient avoir envie de se départir d’une entreprise à l’avenir incertain.

«La majorité de notre énergie proviendra de l’électricité, si nous voulons être carboneutres. Beaucoup de grandes compagnies pétrolières, comme Total, ont des divisions d’énergie renouvelable. Mais c’est sûr qu’on ne fait pas autant d’argent avec ça qu’avec le pétrole», s’exclame M. Mousseau.

Il se demande en outre si Irving Oil compte vendre son réseau d’environ 1000 stations-service et magasins de proximité. Dans les années 2000, la compagnie qui raffine et distribue du carburant, a loué 252 de ses points de vente au détail à Couche-Tard.

«Depuis quelques années, les producteurs de pétrole – dont ne fait pas partie Irving Oil – se retirent de la distribution. Ils ne veulent pas être soumis à un boycottage à cause de la lutte contre les changements climatiques», indique aussi un professeur du département de sciences économiques à l’Université d’Ottawa, Jean-Thomas Bernard.

Sarah Irving, vice-présidente administrative et cheffe de gestion de la marque, Arthur Irving, président du conseil d’administration de l’entreprise, et Ian Whitcomb, président. – La Presse Canadienne

Conséquences locales

Quoi qu’il en soit, la raffinerie de Saint-Jean et ses 1600 salariés devraient rester actifs à court terme, peut-être sous la bannière d’une entreprise étrangère.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration et gouvernance à l’Université de Moncton, Donald J. Savoie, explique les avantages de la position géographique de l’infrastructure dans son livre de 2020: Merci de nous avoir choisis: K.C. Irving, Arthur Irving et l’histoire d’Irving Oil.

«La ville de Saint John était-elle l’endroit le plus logique où construire une raffinerie du point de vue commercial ou économique? [En 1960], la réponse était non, a-t-il écrit. Néanmoins, nous savons maintenant que Saint John possède des avantages que d’autres endroits n’ont pas, y compris Halifax, telle que la possibilité de recevoir des superpétroliers durant toute l’année.»

M. Savoie a ajouté que Saint-Jean se trouve près du Nord-Est des États-Unis, qui manque de raffineries. Par conséquent, Irving Oil écoule là-bas 80% de ses produits.

Ce que Saint-Jean pourrait craindre à court terme, c’est la fermeture du siège social d’Irving Oil et le départ de ses 1000 employés, en cas de vente de l’entreprise.

«Les sièges sociaux emploient des professionnels hautement qualifiés et bien rémunérés, a fait valoir M. Savoie. Les sièges sociaux se tournent invariablement vers les organismes caritatifs locaux lorsqu’ils accordent leur soutien à des causes philanthropiques. Les sièges sociaux ont aussi des partis pris. Par exemple, c’est le siège social qui décide de l’endroit où seront concentrées les activités de recherche et développement de l’entreprise, la plupart du temps dans la même ville que lui.»

L’annonce de la prétendue réflexion stratégique d’Irving Oil survient quelques mois avant le centenaire de la compagnie, en 2024.

«L’entreprise a prospéré pendant la Grande Crise, les années de guerre, un embargo sur le pétrole de l’OPEP [l’Organisation des pays exportateurs de pétrole], quelques crises pétrolières, la Grande Récession et l’avènement de nouveaux enjeux liés à la pandémie de COVID-19. Les années à venir s’annoncent elles aussi difficiles», a prédit M. Savoie.

Il a souligné la petite taille de l’entreprise dans un marché concurrentiel menacé par la transition énergétique et sa localisation dans une province périphérique. Celui qui s’est présenté comme un ami de la famille Irving a quand même soutenu que les dirigeants d’Irving Oil avaient la ferme intention de continuer à faire croître la compagnie.

«Si par exemple des gouvernements canadiens imposent à Irving Oil des conditions qui n’existent pas aux États-Unis, la capacité d’Irving Oil de rivaliser sur ce marché pourrait bien être compromise, a-t-il cependant avancé. De plus, la politique fiscale est un facteur très important, beaucoup plus qu’on ne le croit généralement.»