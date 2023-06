Logement: 205 nouvelles unités par année sont nécessaires au Restigouche

Près de 900 nouvelles unités d’habitation seraient nécessaires au Restigouche d’ici 2026 afin de répondre à la demande toujours croissante.

Il manque de logements au Restigouche…beaucoup de logements.

C’est la conclusion à laquelle en arrive l’économiste Richard Saillant dans un rapport sur l’estimation des besoins en matière de logements préparé pour le compte de la Commission de services régionaux du Restigouche et présenté au grand public mercredi.

Dans ce document, l’économiste se base sur les données des recensements de 2016 et 2021 afin de faire une série de prédictions sur les besoins à venir au cours des prochaines années à l’intérieur des quatre communautés et du district rural qui forment la CSR-Restigouche. Et le constat à de quoi faire réfléchir les élus tellement l’objectif semble colossal.

Dans un scénario de croissance modérée (de référence), il soutient que la région aurait besoin en moyenne de 205 nouvelles unités par années au minimum durant la période de 2021-26, sinon même jusqu’en 2030. Ce nombre pourrait grimper à 284 advenant des croissances économiques et démographiques plus soutenues. Le constat est d’autant plus troublant que depuis 2021, la moyenne de la construction s’est chiffrée à une trentaine seulement par année.

«205 unités par année c’est une estimation des besoins, ça ne veut pas dire qu’il faut construire nécessairement ce nombre d’unités. Il devra inévitablement y avoir de nouvelles constructions, mais on peut aussi penser à des gens qui loueront une partie de leur maison, d’autres qui vont s’en départir après avoir quitté pour le foyer ou à la suite d’un décès, et à des promoteurs qui convertiront des édifices existants», précise M. Saillant.

Cette pression sur le logement au Restigouche s’accentuera selon lui au fur et à mesure que la tranche de population des baby-boomers prendra sa retraite. Pourquoi? Parce que leurs emplois devront être remplacés alors que ceux-ci n’auront pas encore laissé leur habitation. À cela s’ajoutent d’autres facteurs, comme l’immigration internationale (le Canada a accueilli plus d’un million d’immigrants l’an dernier) ainsi que la migration interprovinciale provenant, entre autres, des grands centres urbains où l’accès à la propriété est devenu extrêmement difficile.

«Quand le taux d’inoccupation était d’environ 7% ou 9% au Restigouche, ce n’était pas un enjeu. Mais aujourd’hui, avec 1% ou 2%, ce l’est. Aussi bien dire qu’il n’y a presque plus rien ou presque de disponible. Alors que fait-on avec les gens qui veulent venir ici?», souligne M. Saillant.

Ces chiffres ne surprennent pas outre mesure Rémi Fontaine. Propriétaire de 133 unités dans la région, il confirme que la demande excède de loin l’offre.

«Personnellement, tous mes logements sont pleins et lorsque l’un d’entre eux se libère, ça ne prend pas longtemps pour lui trouver un locataire», relate-t-il, attestant qu’il s’agit d’une tendance qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années.

À la lumière de cette étude, celui-ci jongle d’ailleurs avec l’idée d’ajouter éventuellement des unités sur le marché par le biais de nouvelles constructions.

«Je ne me lancerais pas dans la construction de 100 logements. Mais quelques-uns ici et là, ce pourrait être envisageable», souligne-t-il.

Défis surmontables?

Selon le scénario de référence de M. Saillant, 101 nouvelles unités d’habitation devraient voir le jour chaque année depuis 2021 dans la Communauté régionale de Campbellton afin de faire face aux besoins démographiques. Actuellement, il y en a une trentaine en chantier, ce qui ajoute au déficit des années à venir.

Maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque est bien au fait qu’il manque de nombreux logements dans sa communauté. L’ampleur des prévisions de l’économiste l’a toutefois fait réaliser à quel point le rattrapage est important. Celui-ci l’avoue, la région n’était pas bien préparée à ce retour du balancier, si bien qu’elle accuse aujourd’hui un important retard.

«Ça représente énormément d’unités à construire, et de surcroît dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre en construction. Il faut également trouver des entrepreneurs et des développeurs intéressés à se lancer, car ça représente des sommes énormes. Cela dit, il faut définitivement aller dans cette direction, car sans nouveaux logements, on ne peut pas avancer comme ville, comme région. On ne peut pas recruter de nouveaux employés pour nos entreprises, pour nos hôpitaux», exprime le maire, espérant que ce rapport puisse convaincre les gouvernements provincial et fédéral de subventionner davantage les mises en chantier.

À Bois-Joli, le scénario de référence établit à 37 le nombre d’unités nécessaires annuellement. Le maire de l’endroit, Mario Pelletier, est lui aussi bien au fait du défi qui se pointe à l’horizon.

«Depuis 2021, notre communauté compte une augmentation de 122 personnes. Des logements, il n’y en a pratiquement pas de disponible chez nous. Les gens appellent au village et on ne sait plus où les diriger», explique le maire qui, toutefois, demeure positif.

«On ne va pas se mentir, arriver à construire 37 nouvelles unités par année, ce sera un rythme difficile à atteindre et surtout à maintenir. Cela dit, c’est un objectif qu’on doit se fixer et je crois qu’on peut y arriver», dit-il, précisant avoir déjà quelques projets en branle pour l’an prochain.

Migration positive

Lors de sa présentation mercredi, l’économiste Richard Saillant a avoué être agréablement surpris par les récentes statistiques débusquées pour le Restigouche. Celles-ci montraient notamment un solde migratoire positif pour cette région reconnu depuis deux décennies pour ses problèmes économiques et l’exode de sa population.

«On dit souvent que l’immigration est surtout pour les régions urbaines, mais on voit que le Restigouche tire très bien son épingle du jeu au niveau provincial, mieux même que d’autres régions. Comme elle est une région vieillissante – donc avec un taux de mortalité élevé et un faible taux de natalité – elle doit accueillir plus de gens pour connaître une croissance. Et elle y est parvenue, elle a connu l’an dernier une migration intérieure de plus de 400 personnes. Il y a donc beaucoup de gens qui choisissent de s’installer ici, c’est très positif», indique-t-il, notant que cette nouvelle population servira à rajeunir la région et occupera des emplois.

Cette migration positive, selon M. Saillant, serait d’ailleurs de très bon augure pour l’économie de la région au cours des prochaines années. L’effet pervers de ces arrivées soudaines – qu’elles soient d’ailleurs au Nouveau-Brunswick, du Canada ou encore de l’international – demeure bien entendu l’accès au logement.

«C’est certain que si rien n’est fait pour adresser cette situation, il pourrait y avoir un effet contraire. Ça pourrait faire gonfler les prix des loyers, décourager les gens intéressés à venir s’établir ici. Et on ne veut certainement pas entrer dans cette dynamique», prévient-il.