Plaintes à propos des nids-de-poule à Tracadie

Cette année, si le dégel printanier a généré son lot de nids-de-poule à Tracadie, la pluie persistante des dernières semaines a eu pour effet de les préserver, puisqu’elle entrave le travail des employés qui ont pour tâche de les combler.

C’est l’inévitable réalité, a expliqué le maire de Tracadie, Denis Losier, lundi, lors d’une réunion ordinaire du conseil municipal.

«La semaine dernière, on a eu une semaine de pluie. C’est pratiquement impossible de faire ces réparations-là quand il mouille. Il faut attendre que ce soit complètement sec. Il y a aussi que la fonte des neiges a été tardive.»

M. Losier répondait aux questions du conseiller Guy Basque, et indirectement aux citoyens exaspérés par l’état des routes de la municipalité. Le conseiller voulait aussi savoir qui a le mandat de combler les nids-de-poule dans le «secteur rural».

«Le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) est pleinement responsable des routes des quartiers ruraux», a répondu le maire.

Ce dernier a ensuite rappelé que l’entente conclue avec la province, lorsque la municipalité régionale fut constituée, a attribué l’entretien des routes rurales au MTI. L’hiver, le déblaiement; l’été, les réparations. Bon an mal an, Tracadie y contribue financièrement. La facture annuelle s’élève à 1,2 million $.

M. Basque a ensuite demandé ce qui en était des quartiers urbains. Le directeur général, Roger Robichaud, a alors pris la parole.

«C’est certain que, encore là, c’est la même pluie. S’il pleut pour le ministère des Transports, il pleut pour nous aussi. C’est la première année, plus ou moins, qu’on a une équipe désignée (assignée) au remplissage des nids-de-poule.»

«Tout ça pour dire qu’on avance, a repris M. Robichaud. J’ai su, cette semaine, le nombre de tonnes qu’on avait déjà mis sur les chemins (80 tonnes). C’est assez impressionnant pour ce temps de l’année. On va continuer de faire notre possible.»

Le directeur général a aussi admis que si les employés de la voirie sont actuellement débordés, une part d’imprévoyance serait en cause.

«On n’a pas fait assez de prévention dans le passé. Ça nous occasionne plus de nids-de-poule qu’à l’habitude, surtout avec le printemps hâtif qu’on a eu.»

Le maire, sans trop entrer dans les détails, a abondé dans le même sens.

«Le manque de prévention a fait en sorte qu’il y a probablement plus de nids-de-poule […] de l’eau qui s’incruste dans les fentes et ça brise plus rapidement nos routes.»

Les plaintes sont nombreuses, a rapporté le maire, qui a ensuite prié les mécontents de s’exprimer par écrit à la municipalité. Quand les plaintes concernent les routes dont le ministère des Transports et de l’Infrastructure a la responsabilité, elles lui sont envoyées.

«Les réparations devraient être faites sous peu. Les citoyens qui veulent faire des plaintes peuvent continuer de le faire. C’est par écrit. Nous, on ramasse l’information et on l’achemine au ministère (MTI).»

L’effet papillon?

La représentation d’un papillon, inaugurée récemment sur le terrain de la bibliothèque publique Père Zoël Saulnier, à Tracadie, a suscité du mécontentement sur les réseaux sociaux, a constaté le maire Losier.

«On m’a fait la remarque qu’il y a des gens qui disaient qu’au lieu de dépenser de l’argent (pour le papillon), la municipalité aurait dû boucher des nids-de-poule.»

M. Losier a tenu à corriger les informations erronées qui circulent publiquement.

«Le papillon n’a rien coûté à la municipalité. La structure de métal a été donnée par l’entreprise MQM, et le dessin, ou l’œuvre d’art, parce que c’est vraiment une œuvre d’art qui a été réalisée par un artiste de la région, Jean-Baptiste Comeau, a été fait gratuitement.»

«La seule dépense que la municipalité aura à faire, c’est probablement l’aménagement, tout autour, afin de le mettre (le papillon) en évidence, et question de sécurité aussi.»

Le directeur général, Roger Robichaud, a précisé qu’une estimation pour «l’aménagement» a été obtenue et qu’une seconde devrait être remise sous peu pour l’installation d’un circuit électrique.