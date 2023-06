Projets de logements dans le Haut-Madawaska

L’intérêt pour le développement potentiel de projets résidentiels dans la région du Haut-Madawaska grandit petit à petit.

Selon le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, des changements de zonage ont été suggérés dans les secteurs de Clair et de Saint-François pour y développer des logements.

Le conseil municipal a fait les première et deuxième lectures de ces modifications lors de sa réunion publique de mardi. S’il n’y a pas d’objections de la part du public, celle-ci sera adoptée au cours de l’été.

Selon M. Ouellet, le Groupe Westco, un employeur important dans le Haut-Madawaska, serait l’une des entreprises les plus intéressées au dossier du développement résidentiel.

L’entreprise souhaite notamment laisser certains de ses terrains se trouvant dans les secteurs de Clair et de Saint-François, à la Société d’habitation du Haut-Madawaska, un organisme à but non lucratif responsable du dossier du logement abordable dans la région.

«Ils (Westco) ont acheté des terrains à Clair et ils comptent les transférer à la société d’habitation (du Haut-Madawaska). À Saint-François, ils étaient déjà propriétaires des terrains qu’ils comptent transférer», a expliqué le maire de Haut-Madawaska.

Selon le maire Ouellet, la création de l’organisme sans but lucratif pour la région du Haut-Madawaska devrait faciliter le développement de projets de logements, notamment parce qu’ils auraient accès à du financement inaccessible aux entreprises privées.

«L’objectif est de construire une quinzaine de logements. À Clair, ce seront quatre unités de logement, alors que le rest sera à Saint-François.»

De son côté, le PDG de Westco, Thomas Soucy, a confirmé que son entreprise tâte actuellement le terrain, mais n’a pas voulu confirmer la nature exacte du projet résidentiel, car il estime que celui-ci est encore dans une phase préliminaire.

«Je ne peux pas dire grand-chose, car on est encore en réflexion. On aura peut-être plus d’informations dans quelques semaines. À ce moment, on aura une meilleure idée de la viabilité de tout ça.»

M. Soucy reconnaît par contre que l’accessibilité au logement est un facteur important dans la croissance de son entreprise, car cela lui permet d’accroître sa main-d’œuvre.

À Clair, il y a également eu des discussions entre la Ville de Haut-Madawaska et le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de développer un projet résidentiel à l’endroit où une dizaine de logements de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick ont été la proie de flammes l’hiver dernier.

«Il s’est présenté différentes opportunités. À Clair, après que la bâtisse de “NB Housing” soit passée au feu, on est allé à Fredericton pour demander au gouvernement provincial s’il avait l’intention de reconstruire cette bâtisse-là. Ils nous ont dit oui.»

Selon le maire Ouellet, à la suite d’une proposition de la municipalité, le gouvernement provincial pourrait approuver la construction d’un plus grand nombre de logements que les 10 qui existaient auparavant.

«Ce serait une occasion d’avoir des logements sociaux et d’autres logements abordables pour les travailleurs. Ils ont pris notre idée et ils nous ont dit qu’ils allaient revenir avec une décision. Je pense que ce côté-là va aller de l’avant. Ce n’est pas coulé dans le béton, mais ça va bien.»

Pour sa part, la directrice des communications pour Service NB, Jennifer Vienneau a reconnu qu’il existe un besoin en logements dans la communauté de Clair.

Dans une réponse envoyée par courriel, elle a indiqué que le gouvernement du Nouveau-Brunswick est en train d’évaluer des options pour remplacer le bâtiment qui a été perdu.

«Nous fournirons plus de détails dès que nous aurons plus d’informations», a-t-elle ajouté.