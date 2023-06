À Grand-Barachois, on apprend à aimer inconditionnellement

Mine de rien, le comité des Grands cœurs de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois fait une énorme différence dans la vie de milliers de personnes.

Un prix de mérite lui a été décerné lors d’une soirée de reconnaissance tenue le 8 juin dans le gymnase de l’école. Quelques centaines de personnes ont assisté à l’événement. Le comité en a profité pour souligner ses accomplissements depuis sa création.

Le comité des Grands cœurs permet aux jeunes de rencontrer des personnes dans le besoin. Au cours de l’année scolaire, les élèves de cinquième année se rendent directement dans les rues de Moncton pour, entre autres, aider les itinérants.

Le comité des Grands cœurs a vu le jour en 2019, soit juste avant la pandémie. «Père-Edgar-T.-LeBlanc a quelque chose de pas mal unique», a mentionné la directrice exécutive à l’apprentissage au District scolaire francophone Sud, Mireille Bertin-Post. Au cours de la soirée, elle a remercié le comité de «changer le monde, un petit geste à la fois.»

L’enseignante de cinquième année Chantal Bourque et l’assistante à l’éducation, Paula Lirette, ont mijoté ensemble l’idée du projet qui a pris une ampleur inattendue.

«Même pendant la pandémie, on s’est organisés. On a été en mesure de pouvoir aider les familles dans le besoin», a expliqué l’agente de développement communautaire et maître de cérémonie, Diane Richard.

Elle a parlé de la générosité de la communauté. «On a eu une compagnie qui nous a donné des grosses boîtes de viande.» Une centaine de familles de la région ont pu en bénéficier, spécialement durant la pandémie.

«Vous devriez voir ça. Avant chaque fête (Noël, Pâques etc.), lorsqu’on commence à préparer les activités, la classe de madame Chantal ou n’importe quel local qu’on peut obtenir dans la communauté devient un vrai atelier. C’est assez beau à voir», a commenté Diane Richard.

Durant ces moments, tous les élèves de cette classe spéciale sont affairés à préparer des cadeaux pour les personnes en besoin. «Tout est fait avec soin, avec rigueur, et surtout avec amour», a ajouté Mme Richard.

Depuis les débuts de ce projet, de nombreuses familles de la région et plusieurs sans-abri ont pu avoir des repas, vêtements, des biens nécessaires comme du savon, shampooing, brosse à dents, jouets pour les enfants ou encore un mot d’encouragement ou pensée spéciale.

Au cours de la soirée du 8 juin, tour à tour, des élèves ont parlé de leur expérience avec le comité des Grands coeurs. Sofia Giroux, élève de cinquième année, a appris à ouvrir son coeur aux autres.

Renelle Bourque, la fille à Chantal Bourque, a apercu une femme qui fouillait dans une poubelle en plein milieu de l’hiver, à Moncton. Voyant cela, la jeune fille est allée remettre une paire de gants à cette dame.

À une autre occasion, l’élève de PETL a utilisé son propre argent pour acheter quatre cartes cadeaux de 20$ chacune qui ont été remises aux personnes dans le besoin. Lorsqu’elle est allée remettre ses cartes, Renelle Bourque a aperçu un cinquième individu. Elle est retournée chercher une cinquième carte.

Cette cinquième personne, c’était la dame à qui elle avait remis des gants l’année précédente. Elle se rappelait de Renelle.

Marc Landry, membre du conseil d’administration de Carrefour pour femmes, a témoigné sa reconnaissance envers le comité Grands coeurs qui a fait don de 2200$ à l’organisme qui vient en aide aux victimes et survivantes de violence et d’agression sexuelle.

Il a encouragé les gens à donner. «Pas nécessairement de l’argent, mais même du temps. Si vous êtes comptable, soyez trésorier dans un comité. Si vous aimez la cuisson, faites des poutines râpées ici au Club d’âge d’or. Ces petits gestes peuvent faire une grosse différence dans une communauté.»

La maître de cérémonie a qualifié le projet d’humanitaire, communautaire et planétaire car le comité Grands cœurs vient aussi en aide aux enfants pauvres dans le monde.

Tous les dons recueillis au cours de la soirée du 8 juin ont été versés au Vestiaire Saint-Joseph de Shediac.

Les origines du comité des Grands coeurs

Chantal Bourque cherchait un projet à réaliser avec ses élèves. Elle a aperçu un courriel d’un organisme appelé ANBIC (Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire). Elle s’est dit que ce serait une manière de commencer.

Elle en a parlé à ses élèves. Par la suite, selon ses dires, tout est tombé en place. «Madame Paula est venue dans ma classe, pour un cours comme suppléante.»

Paula Lirette était déjà impliquée dans un projet communautaire, en apportant des sacs de nourriture aux maisons à Moncton. Elle a initié Chantal Bourque à cette œuvre.

Un bon jour, sur la rue Lewis à Moncton, l’enseignante de cinquième année a vécu un moment spécial. «C’était pour l’Action de grâce et on apportait simplement des sacs de nourriture.»

Elle a aperçu un petit garçon sortant d’une maison. «Il était tellement content parce qu’on lui avait amené une petite épicerie.» Elle ne peut pas décrire le sentiment ressenti à ce moment. «Lorsque je voyais les enfants qui étaient autant excités d’avoir de l’épicerie que des cadeaux de Noël, c’était extrêmement touchant.»

«C’est de là que notre passion a commencé», a mentionné l’enseignante. Elle et Paula Lirette ont ensuite formé le comité des Grands cœurs.

«Juste à Noël, on a touché au-delà de 700 personnes: des sans-abri, des familles.».

Les élèves emballent des cadeaux, préparent des sacs. Ils font aussi preuve de bonté. Durant la pandémie, certains d’entre eux se sont rendus aux résidences pour personnes âgées pour les saluer aux fenêtres.

Les instigatrices du projet ont déjà dit aux élèves que lorsqu’ils seront plus vieux, dans leur curriculum vitae, d’inscrire leur implication au sein du comité des Grands cœurs.

«On ne devrait jamais juger», a pour sa part lancé Paula Lirette, avant d’être chaleureusement applaudie par la salle.

Celle qui a beaucoup été active au sein de la Maison de Nazareth avoue que ce projet la nourrit. «C’est comme une thérapie, ça me fait du bien. De faire ça pour les autres, je n’ai pas le temps de penser à mes petits bobos», a dit l’assistante à l’éducation.