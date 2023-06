Changement de nom: l’U de M s’en remet à Stéphanie Chouinard et Maurice Basque

L’Université de Moncton a retenu les services de Stéphanie Chouinard et Maurice Basque pour dresser un état des lieux entourant le nom de l’université et rédiger un rapport informatif.

Stéphanie Chouinard, chroniqueuse à l’Acadie Nouvelle, est professeure agrégée de science politique au Collège militaire royal du Canada et à l’Université Queen’s. Ses recherches portent sur les droits linguistiques et les droits des peuples autochtones ainsi que sur le rapport des minorités au droit. Elle a obtenu un baccalauréat en science politique de l’Université de Moncton en 2008.

Maurice Basque est conseiller scientifique à l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton dont il a été le directeur de 2007 à 2010. Historien reconnu, il est spécialiste de l’Acadie coloniale et de l’histoire de la culture politique acadienne. Il est également le coauteur de l’Histoire de l’Université de Moncton publié en 2013 avec Marc Robichaud.

«Nous sommes confiants que nous avons deux personnes avec des bagages d’expériences et des expertises complémentaires qui accompliront ce travail avec toute la rigueur nécessaire», affirme dans un communiqué le président du Conseil de l’Université, Denis Mallet.

Les responsables pourront solliciter les services d’expertes-conseils ou d’experts-conseils au besoin.

Le mandat de Mme Chouinard et de M. Basque consiste à produire un rapport informatif et technique qui mettra en lumière les aspects sociohistoriques, politiques, sociaux, réputationnels, juridiques et économiques du nom de l’université. Ce rapport, qui ne contiendra pas de recommandation, sera remis au Conseil de l’université l’automne prochain.

Le conseil jugera alors de la poursuite ou non d’une réflexion sur ce sujet.