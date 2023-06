Dégât d’eau: l’édifice de Memramcook fermé au moins jusqu’en novembre

Si tout se déroule comme prévu, les employés de bureau du Village de Memramcook seront de retour dans l’édifice municipal à compter de novembre.

Le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois, a fait le point à ce sujet.

Selon lui, la compagnie d’assurance semble prête à entreprendre les rénovations.

«On s’attend à ce que ça prenne un autre quatre mois. On espère être de retour à nos bureaux à la mi-automne.».

«C’est certain que de notre côté, on veut saisir l’occasion pour voir s’il n’y a pas des modifications à faire, par exemple à la composition de la salle du conseil, voir s’il n’y a pas manière de réarranger nos bureaux pour être plus efficaces», a-t-il exprimé.

Le Village pourrait en profiter pour modifier la réception et saisir l’opportunité de moderniser l’édifice. Maxime Bourgeois précise toutefois qu’il n’y aura pas de modification structurelle.

L’édifice municipal avait subi des dommages considérables durant la période de froid extrême en février.

Une conduite d’eau avait éclaté au troisième étage du bâtiment et des dégâts importants se sont propagés sur chaque niveau, rendant l’immeuble entier non fonctionnel.

C’est dans cet édifice que se trouvent la salle de réunion du conseil, les bureaux de l’administration municipale ainsi que la Bibliothèque publique située au sous-sol du vieux bâtiment.

Depuis sa fermeture, tous les employés municipaux qui y travaillaient ont été relocalisés à l’aréna Eugène Gene LeBlanc.

Le maire ne cache pas le fait que les employés ont hâte de retourner dans leurs bureaux à l’édifice municipal. Il ajoute que lui-même en tant que maire n’a pas de bureau actuellement, depuis la fermeture de l’édifice.

Bibliothèque: tous les livres à la poubelle

La Bibliothèque publique n’a pas rouvert ses portes depuis la fermeture de l’édifice.

«Malheureusement, la collection complète de livres a dû être mise aux poubelles parce que la moisissure avait commencé à prendre le dessus. Il y avait beaucoup d’eau», a déclaré Maxime Bourgeois.

Le temps que l’eau ait été enlevée, que l’édifice au complet soit sec, les livres étaient déjà en mauvais état.

«La bibliothèque a quand même organisé des heures de conte pour les enfants, par exemple au Monument-Lefebvre», a-t-il mentionné.

Il y a aussi le Club de lecture des jeunes qui se poursuit, selon lui.

La bibliothèque devrait rouvrir au même endroit, mais le maire avoue qu’il aimerait un jour voir l’établissement d’un centre communautaire à Memramcook.

«Mon rêve serait de voir la bibliothèque déménager au rez-de-chaussée au moins, et non dans une cave», a-t-il ajouté. Il aimerait qu’elle se retrouve dans une salle plus accueillante et plus éclairée.

À son avis, une bibliothèque dans un sous-sol n’est pas un bon moyen de valoriser la lecture.