Dorothy Shephard: «Je suis à bout. Il n’y a plus rien à accomplir au sein de ce cabinet»

La ministre du Développement social Dorothy Shephard, une personnalité importante dans le gouvernement de Blaine Higgs, a remis sa démission au premier ministre en critiquant l’absence de «processus». Mme Shephard et cinq collègues ont voté contre leur gouvernement.

Elle démissionne dans la foulée d’un vote en chambre portant sur la politique sur l’identité de genre dans les écoles. Elle dit qu’elle est fière de son vote sur la question, mais que ses doléances avec le style de gestion du premier ministre ne se limitent pas à la politique 713.

Émue, elle a livré une critique cinglante du style de gestion du premier ministre.

«J’ai démissionné parce qu’il n’y a pas de processus. Le cabinet et le caucus sont fréquemment écartés. Je suis aux prises avec ceci depuis octobre 2021. J’ai eu des collègues qui m’ont encouragée à demeurer dans le [cabinet] pour faire de mon mieux. Je crois que j’ai accompli cela, mais je suis à bout. Il n’y a plus rien à accomplir au sein de ce cabinet, alors je suis prête à partir.»

Elle affirme qu’elle entend demeurer membre du caucus progressiste-conservateur pour l’instant.

«J’ai des amis [dans le caucus], j’espère que je pourrai encore être une bonne influence et représenter les membres de ma circonscription. Je suis une progressiste-conservatrice», a-t-elle affirmé aux journalistes quelques instants après avoir remis sa lettre de démission au premier ministre.

D’après elle, ce n’était qu’une question de temps avant que le premier ministre ne l’expulse du cabinet.

On lui a demandé si Blaine Higgs devrait démissionner.

«Je pense qu’on a tous une date d’expiration. Mais il est le chef, je suis progressiste-conservatrice et il est le chef du Parti PC.»

De son côté, le premier ministre n’a pas voulu dire ce qu’il fera de Dorothy Shephard ni des autres députés PC qui ont voté à l’encontre de son gouvernement.

«Je pense que c’est malheureux si quelqu’un dit “je n’ai pas eu le vote que je voulais, ou une majorité du caucus n’était pas d’accord avec moi”, que cette personne s’en aille», a dit le premier ministre.

Blaine Higgs affirme qu’il est prêt à être candidat à nouveau en cas d’élection hâtive.

«Si cette situation précipite une élection […] je vais certainement me présenter.»

Il affirme qu’il ne sait pas s’il se présentera si l’élection doit attendre à 2024.

Shephard et trois autres ministres votent contre le gouvernement

Avec l’appui des ministres Dorothy Shephard, Trevor Holder, Jeff Carr, Daniel Allain, et celui des député(e)s Andrea Anderson-Mason et Ross Wetmore, l’opposition a fait adopter une motion déposée par le Parti libéral jeudi après-midi. Il ne s’agissait pas d’un vote de confiance. Le vote s’est soldé à 26 contre 20 en faveur de la motion.

La motion libérale, qui visait d’abord à exhorter le gouvernement à restaurer la version originale de la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles, n’est pas contraignante.

Au milieu d’un débat de plusieurs heures, cette partie de la motion a été effacée par les libéraux, et elle a été remplacée par une demande adressée au Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, de «mener des consultations complètes auprès des intervenants pertinents sur tout changement à la politique 713 et sur l’incidence de ces changements, et de rendre publics les résultats de ces consultations d’ici le 15 août 2023.»

Une telle motion n’oblige pas le gouvernement à faire quoi que ce soit. Mais comme agent indépendant de l’Assemblée législative, Kelly Lamrock a affirmé qu’il va se pencher sur le dossier.

«Je dois suivre la volonté de la majorité [telle] qu’exprimée par la motion adoptée aujourd’hui. Je vais considérer la directive de la Chambre et je vais partager les prochaines étapes lundi», a-t-il indiqué sur Twitter.

Le gouvernement n’est pas obligé de suivre les conclusions de son éventuel rapport.

Blaine Higgs n’a pas dit ce qu’il fera du travail entamé par Kelly Lamrock. Il affirme que la suite des choses repose sur son ministre de l’Éducation, Bill Hogan, et qu’il veut «impliquer les parents».

«Je pense à la majorité de notre caucus qui appuie ce que notre ministre [de l’Éducation] a mis de l’avant.»

Un journaliste lui a rappelé qu’une majorité de son caucus ne représente pas une majorité de l’Assemblée sur cet enjeu.

Le premier ministre a rétorqué que «Nous ne pouvons pas laisser des sentiments individuels dans l’Assemblée» éclipser la volonté de ce qu’il estime à des «milliers» de parents qui, selon lui, appuient la révision de la politique 713 entamée par son gouvernement.

D’après le ministre de l’Éducation Bill Hogan, dès le 1er juillet, les enseignants ne pourront plus utiliser le nom et les pronoms préférés des élèves trans ou non binaires de moins de 16 ans sans consentement parental.

D’après les partis d’opposition, le fait d’utiliser les mauvais prénoms et pronoms avec des enfants trans et non binaires risque de nuire à leur santé mentale et physique.

Dans ce débat, Blaine Higgs affirme qu’il privilégie «le droit» des parents d’être au courant de ce que fait leur enfant à l’école.

Des éloges pour «une femme forte et courageuse»

Dorothy Shephard a été l’une des figures de proue du gouvernement progressiste-conservateur dans sa gestion de la pandémie de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Elle a été ministre de la Santé de septembre 2020 jusqu’au 15 juillet 2022, date à laquelle le premier ministre Blaine Higgs l’a remaniée au ministère du Développement social. Il a aussi suspendu les conseils d’administration des réseaux de santé et renvoyé le PDG du Réseau de santé Horizon en même temps, en réaction au décès d’un homme dans la salle d’attente de l’Hôpital Dr-Everett-Chalmers de Fredericton.

La chef libérale Susan Holt affirme que la ministre a eu une carrière «impressionnante».

«C’est dommage que Dorothy Shephard ne sera plus au cabinet parce que sa voix, sa perspective… Elle travaille avec du cœur.»

David Coon, chef des verts, abonde dans le même sens.

«Elle est une femme progressiste-conservatrice forte et courageuse, et c’est dommage que le premier ministre agisse d’une façon qui l’a poussée à n’avoir d’autre choix que de démissionner.»

En octobre, l’ancien ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a aussi démissionné en critiquant le style de travail du premier ministre. Il a également mentionné que le premier ministre avait imposé plusieurs changements importants, dont les changements à l’immersion française, sans en aviser le cabinet et le caucus.

«C’est une femme avec des principes assez forts, et quand elle voit que ses principes sont violés par un premier ministre qui n’a aucun mandat pour discuter de questions de conservatisme social comme on l’a vu aujourd’hui, […] ce n’est pas une grande surprise, mais je pense que c’est une grande perte pour le gouvernement», a dit Dominic Cardy.