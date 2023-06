La ministre Dorothy Shephard démissionne du cabinet Higgs

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, une personnalité importante dans le gouvernement de Blaine Higgs, a remis sa démission au premier ministre en critiquant l’absence de «processus».

Émue, elle a livré une critique cinglante du style de gestion du premier ministre.

«J’ai démissionné […] parce qu’il n’y a pas de processus. Le cabinet et le caucus sont fréquemment écartés. Je suis aux prises avec ceci depuis octobre 2021. J’ai eu des collègues qui m’ont encouragée à demeurer dans le cercle intérieur pour faire de mon mieux. Je crois que j’ai accompli cela, mais je suis à bout. Il n’y a plus rien à accomplir au sein de ce cabinet.»

Elle affirme qu’elle entend demeurer membre du caucus progressiste-conservateur pour l’instant.

«J’espère que je pourrai encore être une bonne influence et représenter les membres de ma circonscription. Je suis une progressiste-conservatrice», a-t-elle affirmé aux journalistes quelques instants après avoir remis sa lettre de démission au premier ministre.

Avec son appui et l’appui des ministres Trevor Holder, Jeff Carr, Daniel Allain, et l’appui des députés Andrea Anderson-Mason et Ross Wetmore, l’opposition a fait adopter une motion déposée par le Parti libéral jeudi après-midi.

Cette motion demande au Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, de «mener des consultations complètes auprès des intervenants pertinents sur tout changement à la politique 713 et sur l’incidence de ces changements, et de rendre publics les résultats de ces consultations d’ici le 15 août 2023.»