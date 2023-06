La Plage Aboiteau reçoit la certification «Arc-en-ciel Officiel»

La Plage Aboiteau, située à Cap-Pelé dans la Ville régionale de Cap-Acadie, devient la première plage à l’est du Canada à recevoir la désignation «Arc-en-ciel Officiel».

Selon la municipalité, cette certification nationale permet à la Plage Aboiteau de se démarquer sur la scène internationale et devenir une destination de choix inclusive de toutes les identités et de genres.

Cette désignation est destinée aux entreprises et organisations favorables aux personnes 2ELGBTQIA+. D’après l’administration municipale, avec la rigueur du processus d’évaluation, les personnes qui choisissent de visiter la Plage Aboiteau peuvent être assurées qu’elles sont accueillies dans un espace véritablement amical et sûr pour les personnes 2ELGBTQIA+.

«Il est important pour nous de créer un environnement accueillant et inclusif pour tous nos visiteurs, a déclaré le maire de Cap-Acadie, Serge Léger. Nous sommes fiers que la Plage Aboiteau ait reçu cette désignation et nous continuerons de travailler à créer un environnement sûr et inclusif pour tous ceux qui visitent notre région.»

Cette désignation a été accordée à la Plage Aboiteau en reconnaissance de ses politiques en milieu de travail qui traitent de la diversité et de l’inclusion, de son soutien à la communauté 2ELGBTQIA+ et des normes en place pour s’assurer que le personnel continue d’être formé et éduqué.

«La Plage Aboiteau a toujours été avant-gardiste. La désignation du Pavillon Bleu en 2018 et maintenant la certification Arc-en-ciel Officiel en 2023 place notre attraction touristique comme un leader dans l’industrie», a indiqué Justin LeBlanc, directeur du développement économique et du tourisme à Cap-Acadie.

Signification de 2ELGBTQIA+

Que veut dire 2ELGBTQIA+? D’après nos recherches, 2E signifie deux esprits ou bi-esprit, une désignation réservée pour les peuples autochtones.

Les lettres LGBTQI signifient dans l’ordre: lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer ou en questionnement et intersexué. Le A représente les personnes asexuelles, aromantiques ou agenres.

Le «plus» + indique qu’il y a plusieurs autres identités de genre et orientations sexuelles dans la communauté queer qui ne sont pas mentionnées directement.