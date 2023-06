Le logement, «l’enjeu le plus important» au Nouveau-Brunswick

Les défis que représente l’accès au logement est d’une importance capitale pour le développement de la société néo-brunswickoise, estime Richard Saillant.

L’économiste était de passage mercredi à Bathurst afin de livrer une allocution dans le cadre du Sommet sur la croissance des entreprises du Nouveau-Brunswick 2023.

L’événement a réuni près de 200 participants issus du milieu des affaires et du développement économique et communautaire.

«Le logement est l’enjeu de l’heure sans lequel il sera impossible de faire des progrès soutenus dans notre société», a affirmé l’orateur invité du sommet tenu au Centre régional K.C. Irving.

Appelé à s’exprimer sur la grande transformation de la société néo-brunswickoise et les défis et occasions d’affaires qui en découlent, Richard Saillant a indiqué que la croissance en matière de logements ne se fait pas sentir dans la province, à l’exception des trois principaux centres urbains.

«La situation est difficile dans le nord du Nouveau-Brunswick en raison du nombre d’unités ajoutées au parc locatif. En plus, il faut tenir compte du manque de main-d’œuvre qui nuit aux mises en chantier».

L’économiste est d’avis qu’il faut prendre en considération l’importance de l’accès aux logements pour assurer la croissance économique et démographique, tout comme l’inclusion sociale et l’accès au transport collectif.

Les défis du plein emploi

S’exprimant au sujet des perspectives démographiques et du marché de l’emploi, Richard Saillant soutient que la croissance de la population ne suivra pas un rythme soutenu, même si la population du Nouveau-Brunswick a littéralement explosé entre 1990 et 2023 et pourrait atteindre 950 000 habitants d’ici 2030.

Il en va de même pour le secteur de l’emploi qui devra composer avec les départs à la retraite des nombreux baby-boomers qui sont à venir, ce qui peut s’avérer un autre défi de taille, particulièrement dans le Nord-Est de la province.

«Pendant à peu près toute son histoire moderne, l’impératif premier a été de créer des emplois pour une main-d’œuvre relativement abondante. Depuis le milieu de la dernière décennie, le défi central est plutôt de trouver les travailleurs nécessaires pour occuper un nombre croissant de postes vacants», illustre M. Saillant.

Des données citées par ce dernier font état d’une situation où il y a 4000 Néo-Brunswickois dont l’âge de la retraite est arrivé de plus que de jeunes qui arrivent à l’âge de travailler.

«Le vent démographique actuellement favorable va tourner à un vent contraire. Après 2030, le taux de mortalité sera plus élevé, le défi pour la province au cours de la prochaine décennie ne sera alors pas tant d’accroître la population que d’éviter son déclin», affirme l’économiste.

«La situation va changer drastiquement. Ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui a trait aux pressions du vieillissement démographique».