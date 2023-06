Tourbière à Saint-Simon: le conseil municipal de Caraquet décrète un moratoire

Le conseil municipal de Caraquet impose un moratoire sur l’exploitation industrielle de terrains non zonés, une décision prise à la suite des préoccupations exprimées par des citoyens concernés par le rachat d’une tourbière dans le secteur de Saint-Simon.

La tourbière en question se situe au centre de la localité, à l’arrière de l’église. Elle a été rachetée pour un montant de 420 000$ le 18 mai dernier.

Les terrains ne sont pas zonés puisque la localité était, avant la réforme municipale, un district de services locaux (DSL), administré par le gouvernement provincial.

Cependant, un plan de zonage sera déposé «avant la fin de l’année» si tout se passe normalement, d’après le conseiller municipal du quartier Saint-Simon, Jean-Claude Doiron.

Selon le maire, il y avait un vide juridique par rapport à l’absence de zonage dans les anciens DSL, un vide «désormais comblé» avec le moratoire voté lundi.

Pas de projet pour l’instant

Aucun projet d’exploitation du terrain de 63 hectares n’a été soumis, un point que le maire de Caraquet Bernard Thériault a souligné à quelques reprises.

«Rien n’a été enclenché jusqu’à maintenant par la compagnie», dit-il. De plus, ni la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA), ni le Ministère de l’Environnement ne sont au courant d’un projet ou n’ont connaissance d’une demande de permis d’exploitation, ajoute Jean-Claude Doiron. Toutefois, «personne ne paie 420 000$ dollars pour un terrain pour ensuite ne pas l’utiliser», pense Bernard Thériault.

Le maire affirme toutefois vouloir suivre la volonté de la communauté de Saint-Simon. «On ne peut pas dire non si aucun projet n’a été présenté, mais on s’engage à suivre la communauté et à leur donner les ressources nécessaires, on va travailler avec elle», explique-t-il.

Selon lui, «les citoyens nous ont clairement dit qu’ils ne seraient pas d’accord (avec un projet).» Le conseil n’était pas non plus particulièrement enthousiaste à l’idée, selon le maire, qui mentionne que «personne (au conseil) ne semblait favorable.»

Si la compagnie décidait de vouloir exploiter le terrain après l’établissement d’un zonage, «elle aurait besoin d’obtenir les permis nécessaires, ce qui est un processus long et très complexe, pouvant prendre plusieurs années», selon le maire de Caraquet, et l’acceptabilité sociale ferait partie du processus.

«Les gens ne changeront pas d’avis d’ici là», déclare Jean-Claude Doiron. Un projet d’exploitation de cette tourbière pour la culture de canneberges avait été annulé à la suite de l’opposition de la population il y a une vingtaine d’années, rappelle-t-il.