Une nouvelle boulangerie de tradition française fait fureur à Tracadie

La boulangerie de tradition française Maison Lorentz de Tracadie connaît un grand succès depuis son ouverture, en janvier dernier.

Les propriétaires, Pauline Lorentz et son mari Jean-Philippe, sont d’origine française. À la suite d’un voyage exploratoire en 2017, le couple est tombé amoureux du Nouveau-Brunswick et a décidé de s’y installer.

«Tout s’est fait rapidement, l’été dernier on a décidé de se lancer. En six mois, la Maison Lorentz a pris vie. Nous avons reçu un très bel accueil de la communauté», explique Mme Lorentz.

Dans cette boulangerie, les traditions françaises sont mises à l’honneur. Les produits sont préparés à la main par des cuisiniers, des pâtissiers et l’unique boulanger, M. Lorentz.

«Il travaille de minuit à neuf heures du matin, six jours par semaine. Il est boulanger depuis ses 14 ans. Chaque nuit, mon mari prépare des viennoiseries et différents types de pain, dont les recettes sont typiquement françaises», souligne Mme Lorentz.

Chez les Lorentz, impossible de faire plusieurs productions dans une même journée, puisque aucuns produits chimiques, surgelés ou transformés, n’est utilisé en cuisine.

«Nos produits sont toujours frais! Un croissant chez nous, c’est entre cinq et six heures de travail. Pour les pains, c’est plus de dix heures. En France, il faut se lever tôt pour aller chercher son pain ou ses viennoiseries chez le boulanger, puisque les quantités sont limitées. C’est la même chose ici», ajoute t-elle.

Pour cuisiner leurs viennoiseries, leurs pâtisseries et leurs sandwichs, les propriétaires utilisent du beurre français, un levain naturel maison et plusieurs produits d’ici. Ils prennent également en considération les restrictions alimentaires de leurs clients.

«On travaille avec plusieurs entreprises Néo-Brunswickoises. Par exemple, la Ferme du Diamant pour les charcuteries, Les petits délices pour nos meringues et Les Saveurs Acadiennes pour nos poker bowls et notre gelée de piment. Aussi, on offre des produits sans lactose et sans gluten régulièrement», énumère Mme Lorentz.

Les cafés, les lattés, les mocaccino et les autres produits caféiné que propose la Maison Lorentz sont conçus avec les grains de la Brûlerie Munro de Shippagan.

«C’est important pour nous, c’est quelque chose qu’on aimerait développer encore plus à long terme. On offre aussi la possibilité aux artisans d’exposer leurs œuvres dans la boulangerie. Personnellement, j’adore entretenir ce lien avec la communauté», mentionne Mme Lorentz.

En seulement six mois, plus de 25 000 viennoiseries ont été vendues dans la Péninsule acadienne.