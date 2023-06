Higgs dit ne pas craindre une révision de son leadership ni de déclencher des élections

La demande de révision de la chefferie de Blaine Higgs à la tête du Parti progressiste-conservateur ne semble pas l’avoir ébranlé.

Avec une démission au sein de son cabinet, des ministres récalcitrants et une demande de révision de leadership, une semaine très mouvementée se termine à l’Assemblée législative pour le premier ministre Higgs.

Un journaliste lui a demandé vendredi s’il accueillerait volontiers une révision de son leadership pour défendre sa place à la tête du parti.

«Je pense que oui. Je dis ça dans le sens que j’ai très confiance dans les résultats qu’on a eus pour notre province.»

Une bonne partie des débats de cette semaine ont porté sur la révision de son gouvernement de la politique 713. Il entend interdire l’utilisation des pronoms et des prénoms préférés par les élèves trans et non binaires de moins de 16 ans dans les écoles du N.-B. à moins d’avoir l’autorisation parentale.

Blaine Higgs présente plutôt cet enjeu selon la perspective de l’implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants.

«Ce qu’on voit, c’est une érosion du rôle de la famille dans l’éducation des enfants.»

Mais la politique 713 n’est pas un élément du curriculum scolaire. Elle garantit simplement un milieu scolaire inclusif pour les élèves LGBTQI2E+.

Blaine Higgs croit avoir l’appui de son parti sur cette question en cas d’une révision de son leadership.

«Si cet enjeu a provoqué cela, j’ai également confiance que je parle au nom de plusieurs parents qui veulent une influence sur leurs enfants dans leurs années formatrices.»

Mais une partie de la grogne n’a pas été provoquée par la révision de cette politique. Jean-Pierre Ouellet, maire de Haut-Madawaska et signataire d’une lettre demandant une révision de la chefferie, mentionne d’autres motifs.

«C’est une suite logique de ma lettre en décembre 2022. [Elle] était principalement basée sur le fait que le gouvernement avait pris un an à répondre […] au rapport sur [la révision] de la Loi sur les langues officielles. Ça naisait.»

Le maire évoque aussi un manque de confiance de la population envers le premier ministre sur des enjeux tels que l’immersion française et la gouvernance du système de santé.

Selon la constitution du parti, au moins 50 membres, dont vingt présidents de circonscription, doivent faire une demande par écrit pour demander une révision de la chefferie au conseil provincial du parti. Une majorité de deux tiers du conseil doit ensuite voter en faveur d’une révision pour que la question soit posée aux membres du parti lors d’une assemblée générale.

Dorothy Shephard, qui a démissionné à titre de ministre du Développement social jeudi, affirme ne pas être très au courant de la cuisine interne du Parti.

«Je sais que certains présidents [de circonscription] se sont mobilisés. Alors je laisse ça entre leurs mains et je vais laisser le parti gérer cela.»

Elle croit toutefois que le premier ministre devrait tirer sa révérence.

«Je pense que c’est le temps maintenant. Le premier ministre Higgs a accompli beaucoup de choses ces cinq dernières années. Mais je crois que son style de leadership n’est pas ce dont notre parti a besoin aujourd’hui.»

Daniel Allain, pour sa part, ne penche pas d’un bord ou de l’autre sur la demande de révision du leadership enclenchée au sein du Parti.

«Les membres du Parti progressiste-conservateur… Il y a un mécanisme, ils ont le droit de le faire. S’ils veulent s’annoncer, qu’ils s’annoncent.»

Quelles conséquences pour les dissidents?

Le premier ministre Blaine Higgs affirme que Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, occupe le poste de ministre du Développement social par intérim après le départ de Dorothy Shephard.

Selon lui, ce poste sera «officialisé» la semaine prochaine. Il ignore ce qu’il fera des autres ministres qui ont voté contre son gouvernement, soit Daniel Allain, Trevor Holder et Jeff Carr.

«Je ne le sais pas en ce moment. Évidemment, ce n’est pas une bonne situation quand les ministres du cabinet votent contre un gouvernement.»

L’ex-ministre Dominic Cardy, qui ne fait plus partie du caucus progressiste-conservateur, croit que le premier ministre déclenchera une élection hâtive lundi.

Le premier ministre n’a pas écarté la possibilité de déclencher une élection hâtive pour obtenir un mandat clair sur la question de la politique 713.

«Je suis déterminé à ne pas abandonner cet enjeu.»