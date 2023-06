Politique sur l’identité de genre à l’école: les districts scolaires dans le néant

Le District scolaire francophone sud (DSFS) dénonce, à son tour, le flou entourant la nouvelle mouture de la politique 713 et attends des éclaircissements de la part du ministère de l’Éducation qui a été incapable d’en offrir jusqu’à présent.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a présenté la semaine dernière sa révision à la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles.

La version révisée de la politique a reçu son lot des critiques depuis sa publication, notamment de la part de membres du gouvernement progressiste conservateur et des partis d’opposition.

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et des organismes de défense de la communauté LGBTQ+ ont aussi dénoncé le flou créé par la révision.

Le DSFS demande lui aussi des éclaircissements sur la manière dont la politique devra être appliquée à la rentrée.

«On a rencontré des gens du ministère de l’Éducation dans les jours qui ont suivi l’annonce pour essayer d’obtenir des éclaircissements, explique France Breault, responsable du dossier de la diversité sexuelle et de genre au DSFS. On trouve que les modifications laissent beaucoup de place à l’interprétation et qu’elles sont très ambiguës.»

Mme Breault est d’accord pour dire que la manière dont Bill Hogan, ministre de l’Éducation, interprète la politique contredit le contenu du document présenté la semaine dernière.

Le ministre a notamment affirmé que les enseignants ne pourront plus utiliser le prénom ou le pronom préféré d’un élève trans ou non binaire de moins de 16 ans, même informellement, sans consentement parental.

Or, la politique stipule toutefois que «l’élève au genre non binaire ou transgenre âgé de moins de 16 ans nécessitera le consentement parental pour que son prénom préféré soit officiellement utilisé dans la tenue de dossiers et la gestion quotidienne, tels que les applications logicielles de l’école, du district scolaire et du MEDPE, les bulletins, les listes de classe, etc.»

C’est notamment pour avoir l’heure juste que le DSFS a demandé la rencontre avec les fonctionnaires du ministère de l’Éducation. D’après Mme Breault, ils étaient incapables de fournir des réponses ou les éclaircissements demandés.

«On attend toujours plus de précisions, ils n’avaient pas nécessairement plus d’informations que nous, dit-elle. On nous a dit qu’on allait nous faire parvenir un guide pour mieux comprendre les révisions et nous aider à les appliquer.»

Invité à expliquer pourquoi son interprétation semble différer de celle publiée par son ministère, Bill Hogan a affirmé qu’il n’en était rien.

«Je crois que c’est écrit dans la politique, mais c’est compris d’une autre façon. Quand un enseignant utilise le nom ou le pronom dans la salle de classe, c’est formel», a-t-il dit lors d’une mêlée de presse mercredi.

La manière dont Bill Hogan interprète la révision inquiète-t-elle le DSFS?

«On va attendre de voir ce que nous dit le guide pour être capable de mieux guider notre personnel, dit Mme Breault. Il faudra s’attarder à ce qui est écrit dans la politique et non pas aux différentes interprétations qu’en font les gens.»

Le ministère de l’Éducation n’a pas souhaité partager le guide d’accompagnement avec l’Acadie Nouvelle ou en préciser le contenu.

Un porte-parole a indiqué dans un courriel que le ministère collabore «de près avec les districts scolaires et les écoles pour élaborer des outils de soutien utiles pour faciliter l’application de ladite politique dans l’intérêt premier des élèves.»

«Risque pour la sécurité des élèves»

Le DSFS dit aussi avoir fait part de ses craintes quant aux répercussions que pourrait avoir la nouvelle mouture de 713 pour la sécurité et le bien-être d’élèves non binaire ou transgenre.

«Un élève de moins de 16 ans qui ne se sent pas à l’aise ou en sécurité d’en parler avec ses parents – ou qui en a parlé et dont la réaction a été mauvaise–, est un élève sans soutien familial. L’école devrait être capable d’appuyer ces enfants-là. Lorsqu’on n’utilise pas les bons pronoms d’un enfant, ça peut accentuer la dysphorie de genre, ce qui peut amener des pensées suicidaires, de la dépression et d’autres problèmes de santé mentale comme l’anxiété», illustre Mme Breault.

Elle déplore aussi le fait que le ministre Hogan ait indiqué vouloir fournir l’aide aux enfants non binaire ou transgenre afin de les «accompagner lors des grands défis» de leur parcours. Cela revient à dire que ce sont les enfants qui ont un problème alors que l’on devrait reconnaître que ce sont leurs parents qui ne les acceptent pas, dénonce France Breault.

Dans la version révisée de la politique, il est aussi indiqué que «s’il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation de parler aux parents, l’élève non binaire ou transgenre de moins de 16 ans sera orienté vers un travailleur social ou un psychologue scolaire.

Or, le recours à ces services nécessite habituellement l’autorisation des parents, rappelle Mme Breault.

«Si le parent n’est pas au courant de l’identité de genre de son enfant, demander un consentement va inévitablement forcer l’enfant à sortir du placard, déplore-t-elle. On ne respecte ainsi pas le rythme auquel l’enfant veut prendre ses décisions et les étapes qui lui sont propres parce que chaque processus de coming out est unique. Ce n’est pas à nous les adultes de décider.»