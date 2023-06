Réchauffement aquatique: des gagnants et des perdants chez les pêcheurs

La température des eaux du golfe du Saint-Laurent augmente. Ce phénomène est négatif ou positif selon les espèces d’animaux marins. Le homard y gagne. Le crabe des neiges y perd un peu. La crevette nordique souffre beaucoup.

«Nous voyons une accélération du réchauffement des eaux de surface du golfe du Saint-Laurent depuis les années 1990, par rapport aux mesures faites depuis 1870», indique un océanographe du ministère des Pêches et Océans Canada (MPO), Joël Chassé.

Il y a par exemple eu un écart positif par rapport au réchauffement de 1,1°C qui survient tous les 100 ans à la surface du golfe ces dernières années.

«Si on regarde toutes les données de télédétection de mai à novembre depuis 1982, on voit que 2021 et 2022 étaient vraiment les années les plus chaudes en moyenne», appuie un océanographe du MPO, Peter Galbraith.

La différence était de 1,6°C en 2022 par rapport à la moyenne de la série interannuelle. Le mois d’août était très chaud, avec de l’eau à 2,2°C de plus que la température moyenne des 30 dernières années. Septembre l’était encore plus, avec un écart de 2,5°C.

Homard

La couche aquatique de surface recouvre par exemple le détroit de Northumberland, entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. En juin, sa température approche les 14°C.

C’est une bonne nouvelle pour les pêcheurs de homards de la zone 25.

«Le homard aime les eaux plus chaudes, même s’il évite les températures supérieures à 20°C, indique M. Chassé. La surface de son habitat typique augmente donc en juin au fil des ans au sud du golfe.»

Le réchauffement commence en revanche à poser problème aux pêcheurs qui font leurs prises dans une eau plus profonde, appelée couche intermédiaire froide.

Crabe

Cette épaisseur aquatique d’une température inférieure à 1°C apparaît en hiver à la surface avant que l’air réchauffe les vagues. Elle se trouve ensuite entre 50 m et 120 m de profondeur.

Cette eau baigne une grande partie du fond du sud du golfe, situé à 70-80 mètres de profondeur en moyenne, en particulier le plateau madelinien. C’est là où la pêche au crabe des neiges a lieu.

Or, cette couche intermédiaire froide était plus mince en 2022 que toutes les autres années depuis 1985 au sud du golfe. Son volume diminue depuis les années 1990 et se trouve à un niveau bien inférieur à la moyenne depuis 1970.

«C’est encore un habitat favorable au crabe des neiges, parce que la couche intermédiaire froide touche encore le fond dans la région, souligne M. Chassé. La superficie où on retrouve communément cette espèce, néanmoins, est passée de 55 000 km² en moyenne depuis 1970 à 50 000 km² depuis 1995.»

Il fait aussi remarquer que la température à l’intérieur de cet habitat, comprise entre -1°C et 3°C, approche les 3°C.

«On peut cependant retrouver des crabes des neiges à des températures allant jusqu’à 6°C. Il n’y a donc rien de critique», affirme M. Chassé.

Crevette

Le réchauffement des eaux du golfe est un gros problème pour les pêcheurs de la crevette nordique.

Cette espèce vit habituellement au-delà de 120 m de profondeur. Or, cet habitat atteint des records de température depuis 1915 et a dépassé 7°C pour la première fois en 2022.

«De 2008 à 2017, la crevette se tenait à une profondeur relativement constante. Depuis 2018, elle se retrouve à des profondeurs plus faibles où elle est capable de retrouver des températures plus froides et plus d’oxygène», indique la chercheuse au MPO, Marie-Julie Roux.

Elle ajoute que la superficie dans laquelle se trouvent 95% des crevettes du golfe diminue et que la population de celles-ci décline.

Poisson

Le réchauffement des eaux du golfe du Saint-Laurent a des conséquences différentes selon l’espèce de poisson pélagique étudiée, comme le maquereau, le hareng ou le capelan.

«Il y a des changements chez le zooplancton, qui ont un effet sur leur condition corporelle, un indice associé à leur potentiel de reproduction et de croissance ainsi qu’à leur état de santé», précise Mme Roux.

En conclusion, elle fait remarquer la difficulté de faire coïncider les besoins humains et la conservation de l’environnement dans la gestion de la pêche.

«On est dans un écosystème où on prélève des ressources pour atteindre des objectifs sociaux et économiques qui sont généralement à court terme et localisés, contrairement aux processus biologiques et écologiques qui contribuent au maintien de la biodiversité», déclare la chercheuse.