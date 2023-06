Une entreprise du Restigouche construit des maisons pour ses employés

L’entreprise Groupe Savoie de Saint-Quentin a récemment construit quatre petites maisons destinées à loger une partie de ses nombreux travailleurs en provenance de l’étranger.

Comme dans bien d’autres communautés au Nouveau-Brunswick, les logements se font rares à Saint-Quentin. Face à cette pénurie, le Groupe Savoie – principal employeur de cette communauté – a décidé de prendre les choses en main en construisant elle-même des unités afin d’y loger des familles de travailleurs issus de l’immigration internationale.

L’entreprise restigouchoise recrute à l’extérieur du pays depuis plusieurs années maintenant, au point de pouvoir se vanter d’avoir développé une véritable expertise dans le domaine. Aujourd’hui, elle compte près de 90 employés en provenance d’une douzaine de pays. Mais ce succès ne vient pas sans défi. Dans ce cas-ci, c’est le logement.

«On s’est aperçu assez rapidement qu’il y avait un manque à ce niveau dans la communauté pour ces nouveaux arrivants. Comme on voulait éviter de créer des problèmes supplémentaires en enlevant d’autres logements à la population de Saint-Quentin pour faire de la place aux nouveaux venus, on est arrivé avec l’idée de construire des unités destinées pour ces travailleurs», explique Jason Somers, vice-président directeur du Groupe Savoie.

Résultat? En l’espace de quelques mois, quatre maisons ont été érigées sur un terrain appartenant déjà à l’entreprise. Terminées depuis quelques semaines, trois sont déjà occupées par des familles de travailleurs internationaux, tous en provenance de la même nationalité. Ces familles louent les maisons pour l’instant, mais elles ont aussi l’option d’en faire l’achat.

L’entreprise a ciblé cette clientèle bien particulière parce que le processus d’immigration est déjà passablement complexe sans devoir y ajouter une incertitude.

«On fait venir ces gens, alors on a une certaine responsabilité envers eux. On préférait être proactif en construisant des logements pour le nombre de gens qu’on prévoyait avoir besoin, question de s’assurer que tout le monde ait un toit en arrivant ici», indique M. Somers.

Ce projet-pilote a mis un certain temps à aboutir. C’est que la direction a longuement hésité avant de faire le saut et à se lancer dans l’immobilier, un secteur loin d’être son champ d’expertise. En l’absence de développeurs prêts à construire de nouvelles unités, l’entreprise a décidé de piloter le projet. Pressée, elle n’a pas non plus attendu l’implication des gouvernements.

«Un projet comme celui-ci implique un investissement quand même important en capital, et c’est de l’argent qu’on préférerait investir dans les opérations courantes de notre entreprise. Mais comme la main-d’œuvre constitue la contrainte la plus importante à laquelle nous avons dû faire face au cours des dernières années, il fallait réagir», indique M. Somers, notant que l’immigration internationale est devenue une nécessité dans plusieurs domaines, dont son industrie.

Outre la construction de ces maisons, le Groupe Savoie a aussi fait certaines acquisitions de résidences par le passé pour accommoder ses travailleurs. Elle travaille également sur d’autres projets en parallèle.

Bien qu’elle préfère se tenir loin de l’immobilier, l’entreprise soutient ne pas être complètement fermée à l’idée de répéter l’expérience si le besoin s’en fait ressentir et si les gouvernements avancent certains incitatifs. Cela dit, la nécessité d’une nouvelle vague de constructions ne se fait pas sentir pour le moment. En carence de main-d’œuvre depuis des années, la pression est en effet moins forte depuis le début de l’année.

Pour une rare fois, l’entreprise fonctionne avec tout le personnel nécessaire en raison du ralentissement dans le secteur de la construction. Ce «plein-emploi» demeure néanmoins fragile et ne signifie en rien que le Groupe Savoie en a terminé avec ses efforts de recrutement à l’étranger.

«Des analyses démontrent qu’il y aura beaucoup de départs à la retraite au cours des prochaines années, et ces emplois devront être remplacés. Il faut donc penser à accueillir ces travailleurs étrangers afin de s’assurer de conserver une économie stable. Ce sont eux qui vont permettre aux communautés comme Saint-Quentin de conserver ses services», ajoute M. Somers.