Amish et Mennonites toujours intéressés à s’établir dans le comté de Kent

Des Amish et Mennonites seraient toujours intéressés à s’établir dans le comté de Kent. L’agronome à la retraite, Gérard Thébeau, mise sur eux pour le développement agricole de la région.

Le promoteur du projet, qui a lui-même été élevé sur une ferme familiale, a livré un plaidoyer en faveur de l’agriculture et l’établissement des Mennonites et Amish dans la région, lors de la réunion de la Commission de services régionaux de Kent (CSRK) tenue le 15 juin.

Gérard Thébeau travaille à ce projet en collaboration avec la CSRK. Il croit que la venue des Mennonites et Amish serait rassurante pour la communauté sur le plan de la sécurité alimentaire.

«Tout de suite au Nouveau-Brunswick, on sait qu’on est autosuffisant avec les patates, les bleuets, les canneberges, le lait, les oeufs, la dinde, mais côté légumes, on produit seulement 7% de notre consommation, 32% de nos fruits, 45% du boeuf et du veau, 64% du grain et des oléagineuses. Donc, pour beaucoup de notre nourriture, on compte sur l’extérieur», a expliqué l’agronome.

Ses chiffres proviennent d’une étude récente du ministère de l’Agriculture du Nouveau-Brunswick.

Il a rappelé que plusieurs productions agricoles ont été abandonnées au cours des années dans Kent. «On a perdu le tabac, le chou-fleur, les carottes, le grain, les choux de Bruxelles, les tomates, les patates de semence, etc.»

«Depuis la COVID, on a vu qu’on était vulnérables», a-t-il fait savoir, en mentionnant les interruptions dans les différentes chaînes d’approvisionnement. Il a remarqué que beaucoup d’étagères se sont vidées dans les commerces des Maritimes durant la pandémie. «Il n’y a pas juste le papier de toilette qui manquait.»

Le résident d’Acadieville constate une diminution des terres destinées à l’agriculture. «Au comté de Kent seulement, dans les derniers 100 ans, on a perdu au-delà de 300 000 acres.»

Il remarque que beaucoup de terres ont été subdivisées à travers les générations. Cette situation contribue à rendre difficile la réalisation d’un bon projet d’agriculture, étant donné le nombre élevé de propriétaires pour un lot de terre significatif.

L’agronome a aussi fait allusion à la population vieillissante ainsi qu’au manque de main-d’œuvre. «Au Nouveau-Brunswick, dans les 10 prochaines années, 40% des fermiers vont se retirer.»

Il trouve que dans la région sud-est de la province, l’agriculture est moins compétitive par rapport à d’autres secteurs. «La terre agricole se vend pour d’autres usages que l’agriculture.» Ce phénomène rend le développement de l’agriculture encore plus difficile.

Option intéressante

L’établissement des Mennonites et Amish dans la région permettra d’améliorer la situation, croit l’agronome. Il affirme aussi que ces nouvelles communautés contribueront à augmenter la population rurale. «Ce sont des agriculteurs qui font beaucoup d’enfants et produisent de la main-d’œuvre.»

Selon une étude réalisée par le professeur Gabriel Arsenault de l’Université de Moncton, la communauté amish a un taux de croissance démographique élevé. «Leur population en Amérique du Nord double tous les 20 ans, a exposé Gérard Thébeau. Ces gens-là sont beaucoup ruraux, à cause de leur style de vie.»

Une communauté amish s’est d’ailleurs établie au cours des dernières années à l’Île-du-Prince-Édouard.

Gérard Thébeau croit aussi que les Amish et Mennoites contribueront éventuellement à attirer les touristes.

Des terres disponibles

Des terres sont disponibles pour eux dans le comté de Kent, dans le secteur chemin de la branche du nord d’Acadieville, ainsi qu’à Cails Mills et Emerson Road à Beersville.

«On a aussi été en mesure d’avoir des lettres d’appui de toutes les organisations agricoles qui sont toutes en faveur d’avoir plus d’agriculteurs», a déclaré l’agronome.

Le projet prend beaucoup de temps. Il a été ralenti en raison de la pandémie, mais il se poursuit. D’après le promoteur, des Mennonites du sud-ouest de l’Ontario démontrent beaucoup d’intérêt pour le comté de Kent depuis un an.

Avant d’aller de l’avant, les Mennonites ont besoin de rassembler six à dix familles prêtes à venir s’établir dans la région.

«On avait un groupe d’Amish aujourd’hui (jeudi) de Richmond Corner, près de Woodstock, qui montraient beaucoup d’intérêt pour la région de Cails Mills», a-t-il précisé, en mentionnant que ces derniers sont très présents au marché des fermiers de Fredericton.

Le promoteur garde espoir que des communautés amish et mennonites viennent s’établir dans sa région natale. «On n’a pas encore de confirmations fermes, mais ils nous démontrent beaucoup d’intérêt. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. On espère que ça va marcher.»

Les Amish et Mennonites ont la particularité de vivre de façon traditionnelle. Ce sont des chrétiens qui partagent des racines ancestrales et culturelles communes.