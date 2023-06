Avez-vous vu ces motos volées?

Le Détachement de Saint-Léonard de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver deux motocyclettes et un moteur pour petit bateau qui ont été volés à Lac-Unique.

On croit que le vol s’est produit entre le mois de mars et le 22 mai. Les motos et le moteur se trouvaient alors dans le cabanon d’une résidence saisonnière située sur la route 215, à Lac-Unique, près de Saint-François-de-Madawaska. Une ou des personnes se sont introduites par effraction dans le cabanon.

Une des motocyclettes est une Yamaha YZ250F bleue de 2018. Elle porte la plaque d’immatriculation du Québec VY21818 et le numéro d’identification de véhicule JYACJ16W6CA000008.

L’autre motocyclette est une Yamaha WR450 bleue de 2012. Elle porte le numéro d’identification de véhicule JYACG39C2JA014951 et aucune plaque d’immatriculation.

Le moteur est un Yamaha F20ESHH pour petits bateaux.

Si vous avez vu le moteur ou les motos depuis mars 2023 ou si vous avez des renseignements qui pourraient faire avancer l’enquête, veuillez communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard au 506-473-3137.