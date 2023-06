Commission des droits de la personne: Phylomène Zangio remplace Claire Roussel-Sullivan

Phylomène Zangio a été nommée présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick pour un mandat de deux ans. Elle remplace Claire Roussel-Sullivan, qui occupait cette fonction depuis 2020.

Après avoir immigré au Nouveau-Brunswick en provenance de la République démocratique du Congo il y a plus de 30 ans, Phylomène Zangio a milité pour l’avancement des droits des femmes et des minorités. Elle a été la première coprésidente du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick et la fondatrice du Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick.

Reconnue pour son engagement communautaire, en particulier en ce qui a trait à l’inclusion professionnelle et sociale des nouveaux arrivants, Mme Zangio a été l’une des lauréates du prix Top 25 Immigrants in the Maritimes en 2018. Elle est membre du Conseil de la magistrature du Nouveau-Brunswick.

«Ma fonction de membre à la Commission des droits de la personne depuis 2022 m’a donné une perspective unique du rôle de la commission, et à titre de présidente, je suis impatiente de poursuivre le travail de mes prédécesseurs», a déclaré Mme Zangio.