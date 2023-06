Un bilan positif pour le DSFNE malgré les contrecoups de la pandémie qui persistent

Augmentation de la gestion de comportement… Défis académiques… Pénurie de main-d’œuvre… Malgré plusieurs succès, la dernière année n’a visiblement pas été de tout repos dans le système scolaire. Et les prochains mois promettent d’être mouvementés.

L’année scolaire 2022-23 tire à sa fin. Au District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE), cette semaine était d’ailleurs la dernière pour les élèves du secondaire. Parmi eux, 609 élèves de la 12e année terminent leur parcours avec un diplôme en poche. Pour les élèves du primaire, les vacances estivales devront attendre une autre semaine.

En début d’année, le directeur du DSFNE, Marc Pelletier, aspirait à un certain retour à la normale dans ses établissements, la COVID-19 étant pratiquement chose du passé. Quelques mois plus tard, quel bilan trace-t-il de cette première véritable année scolaire post-pandémie?

«Tout le monde était content de revenir sans contrainte, mais de penser que tout allait revenir comme avant, c’était peut-être trop ambitieux. Les élèves, le personnel… Le monde a changé. Toutes nos directions d’école sont unanimes à ce sujet», indique-t-il d’entrée de jeu.

Celui-ci le confirme, les séquelles de la pandémie sont toujours bien présentes, notamment chez les élèves.

«Ils ont développé de nouvelles habitudes rattachées à la période COVID, et les enseignants l’on ressentit fortement. On a constaté une augmentation des situations difficiles. Tous les spécialistes nous avaient prévenus que ça pourrait prendre un bon 18 mois avant de retrouver une certaine normalité. On est en train de constater que ça pourrait être davantage», souligne-t-il.

Et cette réalité, souligne M. Pelletier, elle n’est pas unique au DSFNE, mais bien similaire autant à l’intérieur des deux autres districts francophones que leurs pendants anglophones. Celui-ci en attribue en partie la raison à l’absence de structures au cours des dernières années et au bouleversement du quotidien.

Selon le directeur, beaucoup de travail a justement été effectué au cours des derniers mois par les équipes scolaires pour remettre en place une certaine structure dans ses établissements et auprès des élèves. Du coup, la prochaine année devrait se rapprocher encore davantage de cette normalité recherchée.

Marc Pelletier – Archives

Défis pédagogiques

Au niveau de l’enseignement, la dernière année n’aura pas non plus permis de combler l’important fossé qui s’est créé au cours des années de pandémie. Cela dit, M. Pelletier estime qu’un rattrapage notable a tout de même eu lieu.

«Dans l’ensemble, je crois qu’on peut dire que nous avons comblé une partie du fossé, mais pas tout. C’est impossible de concevoir qu’on aurait pu rattraper la totalité du retard qui s’est accumulé en raison de la COVID-19, ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’amélioration. Je crois en effet que nous sommes dans la bonne direction, mais il faudra seulement un peu plus de temps», prévient-il.

Cela dit, M. Pelletier soutient que mis à part les nombreux défis et bémols de la dernière année, celle-ci a tout de même été intéressante en salle de classe.

«Il ne faut pas voir que du négatif. Chez nous par exemple, on a avancé énormément avec notre concept d’école réimaginée. On s’est permis de repenser autrement l’expérience scolaire de nos élèves, mettre davantage l’accent sur l’exploration vie-carrière et le développement des compétences. Et selon les échos que nous avons entendus jusqu’ici, ce changement est non seulement positif, il aura été salutaire», dit-il.

Main-d’œuvre et absentéisme

Du côté de l’absentéisme, là aussi on ne serait toujours pas revenu aux taux pré-pandémie, et ce, autant au sein du personnel que de celui des élèves au DSFNE. Selon M. Pelletier, cela résiderait en partie au fait que la population a adopté le principe de prudence.

«Pendant près de trois ans on a demandé aux gens de rester à la maison à l’apparition du moindre symptôme, si bien qu’aujourd’hui beaucoup hésitent à se présenter à l’école avec un rhume ou une grippe», soulève-t-il, notant qu’il ne s’agit pas en soi d’une mauvaise habitude.

Qu’à cela ne tienne, cet absentéisme – combiné à la pénurie de main-d’œuvre au niveau des enseignants et remplaçants – a tout de même compliqué la tâche des directions d’écoles. Le DSFNE a dû se résigner à fermer des classes à trois reprises cette année faute de personnel. Une première selon M. Pelletier.

«Nous avons dû établir une procédure cette année par rapport à la fermeture des classes, question d’éviter que ce soit toujours les mêmes qui écopent. Selon la procédure, une classe ne peut fermer qu’une seule fois par année. Ce n’est pas souvent arrivé qu’on ait recours à une fermeture, mais chaque fois ce fut tout un branle-bas de combat», souligne le directeur.

Selon lui, jamais le stress d’opérer une école n’a jamais été aussi grand en fait que cette année. Jongler avec l’absentéisme des enseignants et la disponibilité des remplaçants aura été un défi quotidien.

«C’est incroyable l’énergie qui a été mobilisée afin de faire en sorte que nos écoles soient fonctionnelles. C’est la même chose du côté du transport, car chaque matin ou presque il a fallu repenser certains trajets. On a eu plusieurs retards, mais on est fier de pouvoir dire qu’on n’a jamais annulé un trajet», mentionne M. Pelletier, notant que tous les districts n’ont pas eu cette chance.

Été chaud

Entre la politique 713 qui enflamme actuellement l’Assemblée législative et le spectre d’une partie de bras de fer entre les enseignants de la province dans le cadre de leurs négociations pour le renouvellement de leur contrat de travail, l’été s’annonce particulièrement chaud en matière d’éducation au Nouveau-Brunswick. Le directeur général quitte-t-il l’esprit tranquille? Sans vouloir s’immiscer dans les négociations en cours, il dit espérer qu’une entente soit conclue avant la prochaine rentrée scolaire.

Parmi les autres dossiers qui risquent de le tracasser, il y a certes celui d’avoir tout son personnel fin prêt pour septembre. La question est d’à-propos, car le DSFNE a vu sa décroissance scolaire frôler le neutre l’automne dernier, une première en près de deux décennies. Et bien qu’il soit encore tôt, les prévisions actuelles tendent à démontrer qu’on pourrait bien assister cette fois à une augmentation.

«La décroissance s’est stabilisée dans nos écoles, et avec les nouvelles que l’on entend – notamment en matière d’immigration -, je crois qu’il y a lieu d’être optimiste, au point de même envisager une croissance dans les prochaines années. Cela entraînera des défis personnels, c’est vrai, mais ce sont des défis plus intéressants à gérer que des fermetures. Et d’ailleurs, si l’immigration s’accélère, ces nouveaux arrivants sont des candidats à notre main-d’œuvre», note M. Pelletier.