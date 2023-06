Moncton: les Snowbirds sont victimes de la pluie

Pendant que le grand cirque de la Formule 1 faisait courir les foules à Montréal, celui des Snowbirds faisait escale à Moncton en fin de semaine.

Et dans les deux cas, la pluie s’est invitée pour venir perturber les activités.

Sauf que même si les avions des Snowbirds sont restés cloués au sol, plus de 10 000 personnes sont venues voir l’exposition de véhicules et d’équipement militaire proposé par les Forces armées canadiennes sur la rue Downing, dans le centre-ville.

Plusieurs véhicules, un canon, une mitraillette, un canot de sauvetage et plusieurs autres pièces d’équipement ont fait le bonheur de ceux et celles qui ont bravé la pluie et le vent.

C’est le cas d’Éric Murty-Morais, qui est venu faire un tour avec ses trois filles

«On voulait voir ce qui se passait au centre-ville en attendant de voir les Snowbirds. Même quand on a su que c’était annulé, elles ont quand même voulu venir voir tout l’équipement militaire qu’il y avait en démonstration», raconte-t-il.

«J’ai quelques amis qui sont d’anciens militaires, je suis donc un peu familier avec leur équipement», ajoute le résident de Dieppe.

«On est certainement déçu de ne pas avoir vu les Snowbirds, mais avec la météo, on comprend pourquoi ils ont dû annuler.»

L’équipement militaire a soulevé de nombreuses questions de la part des visiteurs. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Le canot de sauvetage en démonstration a attiré beaucoup de visiteurs sur la rue Downing. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Le Hummer de combat a fait le bonheur des visiteurs en fin de semaine à Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

«Tout ça est incroyable»

Uzma Fatima est venue voir l’exposition avec toute sa petite famille.

«Nous voulions que nos enfants puissent voir tout l’équipement des militaires canadiens. Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance de voir tout ça de près et de pouvoir jaser avec les officiers qui sont ici», explique celle qui est originaire de l’Inde.

«Tout ça est incroyable. Nous adorons cette expérience. Ma fille parle déjà de s’enrôler un jour dans l’armée canadienne. Mais elle a encore le temps de changer d’idée puisqu’elle est âgée de seulement 11 ans», ajoute la résidente de Moncton.

«Nous voulions vraiment voir les Snowbirds en action, mais on va certainement avoir la chance de se reprendre. Les enfants voulaient venir quand même parce qu’ils ont beaucoup de questions au sujet des militaires et de leur équipement.»

Jordan Langlois, du régiment acadien North Shore, a passé la fin de semaine à répondre à des questions des curieux.

«Les jeunes aiment beaucoup le gros Hummer et les fusils.On a parfois droit à des questions vraiment impressionnantes avec eux. Ils jouent au jeu vidéo Call of Duty et ils connaissent donc pas mal les armes de l’équipement», souligne-t-il.

«On dirait parfois qu’ils ont déjà fait leur formation avec nous. Ils veulent savoir comment ça fonctionne et quelles armes on utilise, et aussi comment se passe l’entraînement. Ce sont vraiment de bonnes questions.»