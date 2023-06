Moncton veut donner un coup de pouce aux nouveaux arrivants

La meilleure façon d’assurer la rétention des nouveaux arrivants, c’est de leur permettre de trouver rapidement un travail intéressant.

La ville de Moncton a décidé de leur donner un petit coup de pouce en organisant le Salon de recrutement pour les réfugiés du Grand Moncton, le 20 juin prochain.

L’événement aura lieu de 9h à 15h à l’hôtel Place Hyatt, en face du Centre Avenir.

«À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, World Education Services a l’honneur de travailler en partenariat avec la Ville de Moncton, Jumpstart Refugee Talent et TravailNB pour aider les personnes contraintes au déplacement à découvrir de nouveaux parcours qui mènent au succès», avance Shamira Madhany, directrice générale pour le Canada et directrice administrative adjointe de WES.

«Forcés de fuir leur pays d’origine à cause des conflits et de la persécution, les réfugiés doivent relever au Canada de tout nouveaux défis, notamment en se cherchant des emplois pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille», ajoute-t-elle.

«En même temps, les employeurs continuent d’être aux prises, d’un océan à l’autre, avec des pénuries de travailleurs dans les secteurs d’activité clés. En connectant réfugiés et employeurs, nous faisons progresser non seulement la mobilité mondiale, mais aussi notre économie.»

Au cours des dernières années, 5% des résidents permanents de Moncton s’étaient installés dans la région en tant que réfugiés et personnes protégées.

Les réfugiés nouvellement réinstallés viennent augmenter substantiellement le nombre de travailleurs actifs sur le marché du travail du Grand Moncton, qui s’est enrichi de 10 200 travailleurs entre mars 2017 et mars 2022.

La mairesse Dawn Arnold a salué cette belle initiative.

«Nous sommes heureux d’appuyer cet événement unique, qui aidera les réfugiés et les personnes contraintes au déplacement à nouer des relations et à trouver un emploi dans notre région», mentionne la première magistrate de la ville de Moncton.

«Les nouveaux arrivants jouent un rôle essentiel dans nos efforts visant à relever certains défis démographiques et redonnent du dynamisme à la collectivité. Nous voulons trouver des moyens de les soutenir dans le processus d’établissement», poursuit-elle.

«Misant sur la réussite des salons de l’emploi organisés pour les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux, ce salon de recrutement nous aidera grandement à y arriver.»

Les candidats interviewés dans le cadre de ce salon de recrutement peuvent dans certains cas s’attendre à recevoir sur le champ des offres d’emploi.

Un salon comparable organisé en 2022 à Toronto avait permis à la plupart des participants de décrocher des emplois. Ainsi, 19 candidats ont reçu des offres d’emploi sur le champ et 85 ont été invités à enchaîner avec l’étape suivante du processus de recrutement.

Les participants qui n’ont pas été retenus ont quand même profité de ce salon puisque les intervieweurs ont pu les revoir pour conclure et leur donner des commentaires constructifs afin d’améliorer leurs techniques d’entrevue.

«Aussi moderne que novateur, cet événement pratique fidèle à la tradition du Canada, qui a toujours su accueillir les réfugiés de talent et les intégrer dans le tissu de la croissance économique, cet événement à caractère pratique invite instamment d’autres villes canadiennes à reprendre la formule», mentionne Darrell Pinto, directeur de l’emploi de Jumpstart Refugee Talent.