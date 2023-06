SANB: une 50e AGA sous le signe de l’urgence

«L’argent est le nerf de la guerre». Le vieux proverbe, bien connu, a pesé sur les décisions des membres de la SANB, réunis samedi, au Centre culturel de Caraquet, pour la 50e assemblée annuelle de l’organisme.

Après un demi-siècle de luttes et de revendications, les quelque cent vingt-cinq personnes qui se sont assemblées ne semblaient pas prêtes à crier victoire.

Le mot «urgent» a même été prononcé à plusieurs reprises.

C’est dire la fragilité des progrès réalisés. Il faut ensuite savoir que la SANB, cette année, a accepté un budget déficitaire. Environ 200 000$. Le Fonds de l’Avenir, créé pour l’appuyer, viendra sauver la mise.

La situation appelle donc les membres à la prudence. Puisque ceux-ci ne pourront livrer combat sur tous les fronts, ils devront choisir leurs batailles.

Il en existe une, par contre, que l’organisme ne doit pas abandonner, a indiqué le directeur général, Ali Chaisson.

Contester la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone, par Ottawa, devant les tribunaux, coûte beaucoup plus cher qu’anticipé. Pour ne rien compromettre, une médiation sera entreprise.

La cause est juste, a-t-il expliqué, et ses répercussions excéderont la seule nomination de la lieutenante-gouverneure: il s’agit de voir dans quelle mesure les dispositions de la loi 88 doivent peser sur les décisions du fédéral qui concernent le N.-B.

Quelques jours passés, le juge en chef du N.-B., Marc Richard, se serait questionné sur la cause en des termes qui en révèleraient la complexité. Le directeur général de la SANB a repris, en paraphrasant le magistrat: «Quand le lieutenant-gouverneur ne peut exercer sa fonction, soit par absence, voyage ou vacances, c’est le juge en chef de la cour d’appel qui est responsable de sanctionner les lois. Est-ce ça voudrait dire que le juge en chef doit être bilingue?»

«Et qui nomme le juge en chef? C’est le procureur général. Ça voudrait également dire que le procureur général de la province doit être bilingue?»

La SANB n’entend pas abandonner cette révision juridique pour des raisons financières, d’autant plus que la province a décidé d’y prendre part.

Questions de santé

Avant la fin de l’assemblée, les membres de la SANB ont adopté diverses propositions touchant aux soins de santé dans la province. Un appui «moral» a été accordé à la Coalition pour la santé. De même, la SANB a accepté de faire pression sur Fredericton pour que cesse la privatisation d’un système qu’on veut voir rester public.

Par contre, un refus a été opposé à Égalité Santé en Français, qui est engagé dans une révision judiciaire du transfert de pouvoir des deux régies de santé aux mains du ministre.

Un membre a rappelé que la SANB était déficitaire. Prendre part à cette bataille juridique, a-t-il expliqué, ce serait «des centaines de milliers de dollars envoyés à une firme d’avocats d’Ottawa.»

Un autre, par vidéoconférence, a soutenu que l’AGA n’avait pas à décider d’affaires qui relèvent du conseil d’administration.

Louise Blanchard, qui a un pied dans la SANB et l’autre dans le comité Égalité Santé en Français (elle en est la vice-présidente) a plaidé la cause du groupe de pression qui conteste l’abolition des conseils élus.

«Le gouvernement actuel les a abolis (les conseils des régies) au complet, ce qui est anti-démocratique, et on est en cour présentement pour essayer d’avoir tous les conseils de la régie élus, et qu’ils puissent nommer leurs présidents et directeurs généraux. C’est ce que ça veut dire, un vrai pouvoir.»

Mme Blanchard n’a pas contesté le fait que les frais légaux étaient élevés, mais selon elle, le jeu en vaudrait la chandelle parce que la cause se présente bien.

«On a pris le meilleur avocat au Canada pour nous défendre, parce qu’il n’y en avait pas au N.-B. qui voulaient nous défendre. […] On a besoin d’un appui financier présentement, parce que notre cause est presque gagnée. Si on la gagne, c’est une victoire pour tous les Acadiens.»

Des États généraux vers 2025

Une bonne nouvelle est tombée dans les instants qui ont précédé l’assemblée annuelle. Le ministre provincial responsable de la Francophonie, Glen Savoie, qui était à Caraquet, a annoncé une subvention de 80 000$ «en appui aux célébrations du 50e anniversaire de la SANB».

Que fera la SANB de cet argent? Les festivités passeront. Il y a «urgence», selon plusieurs. Un mot a été lâché durant l’AGA: «États généraux».

La SANB s’est engagée à créer un comité «dans les plus brefs délais» pour organiser une grande rencontre durant laquelle seront proposées «des pistes d’actions communes et concrètes».

Cependant, la proposition originale a été amendée. Elle précisait que le grand événement devrait être organisé «au plus tard à la fin de l’année 2024». Cet échéancier a été jugé trop «contraignant».

Nancy Juneau, qui a participé autrefois aux États généraux des arts et de la culture, a indiqué que les préparatifs avaient requis au moins trois ans.

Louise Blanchard a alors proposé d’organiser les États généraux «dans les meilleurs délais». Un autre membre, Jacques Verge, a approuvé cette modification avec réserve.

«C’est vrai que c’est court, mais si on attend trop, est-ce qu’on aura encore des droits? «Dans les meilleurs délais possibles», ça peut faire mon affaire, mais il faut que ça se fasse vite!»

Marcel Larocque, le président de l’Association des aînés francophones du N.-B., a invité les futurs organisateurs à ne pas trop tarder.

«Moi aussi je trouve ça court (2024), mais d’un autre côté il y a urgence d’agir. Et à titre informatif, les aînés, nous avons des États généraux sur le vieillissement en 2025.»