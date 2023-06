Épave du Titanic: un sous-marin manque à l’appel depuis dimanche

Des recherches étaient en cours au large de l’île de Terre-Neuve, lundi, pour localiser un petit sous-marin de recherche qui manque à l’appel depuis dimanche soir près du site de l’épave du Titanic.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Halifax indique qu’un sous-marin de recherche a été porté manquant à 21 h 13 dimanche soir, à environ 700 km au sud de Saint-Jean.

Le lieutenant-commandeur Len Hickey a précisé qu’un avion Aurora de l’armée de l’air et le navire de la Garde côtière canadienne Kopit-Hopson participaient aux opérations de recherche, dirigées par la Garde côtière américaine à Boston.

La Garde côtière américaine a indiqué sur Twitter qu’un de ses avions Hercules C-130 était impliqué dans les recherches, ainsi qu’un avion P-8 Poseidon, qui peut détecter la présence de sous-marins immergés.

Le chef Mi’sel Joe, qui est à la tête de la communauté mi’kmaq de Terre-Neuve-et-Labrador copropriétaire du navire à partir duquel le petit sous-marin est lancé, confirme que le submersible est exploité par la société «OceanGate Expeditions». Les sites de suivi des navires montrent que le bateau, l’ancien brise-glace «Polar Prince» de la Garde côtière, avait quitté Saint-Jean vendredi.

M. Joe n’a pas pu dire combien de personnes se trouvaient à bord du sous-marin, qui peut accueillir théoriquement jusqu’à cinq occupants. «Ils attendent (pour aider) qu’un submersible arrive des États-Unis», a-t-il déclaré.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a écrit sur Twitter qu’il avait une pensée pour les personnes touchées et espérait que la Garde côtière américaine retrouve «très bientôt le sous-marin et ceux qui s’y trouvent».

«Terre-Neuve-et-Labrador a un lien historique avec l’épave du Titanic, a-t-il rappelé. Des touristes quittent notre port pour visiter le site au large de nos côtes.»

En 2021, la société «OceanGate Expeditions» a amorcé ce qui était annoncé comme un «voyage annuel» pour relater la détérioration du paquebot qui a heurté un iceberg et coulé, en 1912. Seuls environ 700 des quelque 2200 passagers et membres d’équipage avaient survécu au naufrage.

L’épave du Titanic, retrouvée en 1985, est grugée lentement par des bactéries qui s’attaquent même aux métaux, et certains experts ont prédit que le navire pourrait disparaître d’ici quelques décennies.

En décrivant sa toute première expédition, la société «OceanGate» déclarait qu’en plus des archéologues et des biologistes marins, une quarantaine de «touristes payants» utiliseraient à tour de rôle l’équipement sonar et effectueraient d’autres tâches dans le petit submersible. Le premier contingent de touristes finançait l’expédition en versant entre 100 000 $ et 150 000 $ chacun.

Selon le site web de la société «OceanGate», les expéditions successives sont organisées en missions de huit jours. L’argent collecté auprès des «touristes» doit aller à la recherche sur le Titanic. Le petit submersible peut plonger à une profondeur maximale de 3800 mètres, indique le site.