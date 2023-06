Près de 40% des Néo-Brunswickois consacrent plus du tiers de leurs revenus au logement

De nouvelles données nationales montrent que près de 40% des logements loués en 2021 dans la région de Moncton n’étaient pas abordables pour les personnes qui y résidaient.

D’après l’Indice du logement locatif canadien, de nombreux locataires de Moncton vivent dans des logements non abordables.

Les chiffres, tirés du dernier recensement de 2021, montrent que 37% des ménages locatifs sont occupés par des personnes qui dépensent plus de 30% de leur revenu sur le loyer et les services publics comme l’électricité.

D’après la Société canadienne d’hypothèque et de logement, un logement est considéré comme étant abordable lorsqu’une personne consacre moins de 30% de ses revenus en loyer.

Parmi les 13 285 ménages locatifs que compte la région de Moncton, 4925 étaient loués par des personnes qui consacrent plus de 30% de leurs revenus afin de se loger.

De ce nombre, 41% étaient des colocataires. Les femmes et les hommes monoparentaux étaient respectivement 39% et 31%, les couples sans enfants 23% et les couples avec enfants 16%.

Les données indiquent aussi que le loyer représente plus de 50% du revenu des locataires de 1610 logements.

À l’échelle de la province, 28% des ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus au logement alors que 8% dépensent plus de 50%.

Croissance démographique

D’après Peter Corbyn, un consultant de l’Association du logement sans but lucratif du Nouveau-Brunswick, le logement devient moins abordable dans la province en raison de la croissance démographique des dernières années.

«L’influx de gens ayant déménagé ici a certainement été un facteur. Depuis environ deux ans, la population du Nouveau-Brunswick a augmenté d’environ 40 000. À titre comparatif, la dernière fois que la population a augmenté d’autant, il avait fallu 31 ans», illustre-t-il.

Cette croissance rapide s’est accompagnée par une demande plus importante en logements. Puisque la cadence de nouvelles constructions n’a pas suivi, les loyers ont explosé.

Pour contrecarrer le phénomène, M. Corbyn est d’avis que les organismes sans but lucratif qui se consacrent au logement, par exemple les coopératives, devront occuper une plus grande place, et pas que pour les personnes à faibles revenus.

«Le logement sans but lucratif n’est pas nécessairement conçu pour les personnes à faibles revenus, explique-t-il. Même si, historiquement, c’est surtout le secteur du logement sans but lucratif qui a pris en charge la question du logement social, on voit aujourd’hui que le ratio du prix du logement au revenu des ménages augmente considérablement. Ça devient de plus en plus difficile pour des personnes avec différents moyens financiers de vivre en deçà du seuil de 30% et de trouver un logement abordable.»

D’ici la fin du mois, Jill Green, ministre responsable de la question du logement, doit présenter une nouvelle stratégie en matière de logement. Peter Corbyn espère que Fredericton fera plus de place aux logements hors marché afin de s’attaquer à la crise du logement.

«Ultimement, il faut augmenter l’offre de logement si on veut répondre à la demande et faire en sorte que les prix diminuent. C’est évidemment complexe parce qu’il y a aussi une pénurie de travailleurs, donc la stratégie devra s’attaquer à toutes les facettes du problème», analyse-t-il.