Un 7e Frolic Acadien qui promet à Tracadie

Pour une 7e année consécutive, le Frolic Acadien sera l’occasion de faire la fête à Tracadie, du 30 juin au 1er juillet.

«Le Frolic, c’est comme un gros «party» de famille! C’est l’occasion de se réunir avec une bonne bière et d’avoir du plaisir!», lance Brian Kelly, l’un des organisateurs de l’événement.

Fidèles à leurs habitudes, les organisateurs tenaient à faire monter sur scène des artistes d’ici, lors des festivités qui auront lieu dans le coin de Rivière-à-la-Truite.

«C’est important pour nous de laisser le micro aux artistes de la région, on aime promouvoir la musique acadienne. La partie Open Mic du samedi nous permet de découvrir d’autres artistes de la relève», souligne M. Kelly.

Cette année, c’est le petit Lucas Brideau, âgé de 10 ans, qui va briser la glace avec un hommage à l’auteur-compositeur-interprète Cayouche.

«Je l’ai vu chanter et jouer de la musique une fois et il était vraiment excellent! Je suis content qu’il fasse partie de la programmation», ajoute l’organisateur.

Le vendredi, le public pourra aussi profiter de la musique de Hot Flash, George & The New Vibration et The Mainlanders jusqu’à minuit.

«La soirée ne se termine pas trop tard, tout le monde est le bienvenu. On veut que ça soit accessible à tous», mentionne M. Kelly.

Le jour suivant, Brian Kelly, James Despres & Country Ramblers, Jean Guy Dominique, Xplosion, Daniel Goguen, Maurice Belliveau et BouBoul vont performer à tour de rôle.

Chaque année, les amateurs de musique country et de rock se donnent rendez-vous sur le site du Frolic Acadien.

«On peut accueillir jusqu’à 250 roulottes cette année sur le site, mais le public peut aussi apporter leurs chaises pour profiter du spectacle. On a des gens qui viennent du Québec, d’ailleurs au Nouveau-Brunswick et même des États-Unis», explique M. Kelly.

Les billets et les passes pour la fin de semaine sont en vente au dépanneur C.M. de Tracadie et sur le site du Frolic Acadien.