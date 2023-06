Une tour immense sera construite dans le centre-ville de Moncton

Le développement exponentiel et la densification de la ville de Moncton se poursuit. D’ici deux ans, on verra apparaître l’un des plus imposants édifices jamais construits dans la région et au Nouveau-Brunswick.

Ce projet d’au moins 70 millions $ – qui pourrait coûter bien plus cher au final – verra le jour à l’intersection des rues Harper et Main (dans le secteur de l’hôtel Château Moncton).

Il sera haut de plus de 30 étages et comprendra 288 unités de logement. En comparaison, la Place Assomption, au centre-ville, compte 20 étages.

«C’est quelque chose de très excitant pour nous. Cet édifice servira un peu de point d’entrée pour les gens qui arrivent de Dieppe ou de l’aéroport», mentionne le directeur du développement et de la planification de la Ville de Moncton, Bill Budd.

«Ça deviendra aussi un véritable point de repère, un édifice qui sera connu à travers tout le Canada atlantique», ajoute-t-il.

Il y aura un gigantesque stationnement souterrain de quatre niveaux qui sera situé juste derrière l’imposante structure

Aux abords de la tour, on retrouvera un espace commercial pour des restaurants et des résidences urbaines (de type Townhouse) de deux à cinq étages, ce qui permettra de créer une zone piétonnière.

«Cet arrangement permettra aux résidents des environs d’éviter d’avoir l’impression de se retrouver devant un édifice monstrueux», mentionne Bill Budd.

«L’emplacement est idéal. Nous avons des supermarchés tout près, en plus de la Place Champlain et de plusieurs autres services. C’est aussi très près du milieu de travail de beaucoup de gens.»

Les 288 logements seront d’une, deux ou trois pièces.

«Je crois que ce projet servira de catalyseur pour le développement urbain dans ce secteur pour les prochaines années», avance le directeur du développement et de la planification.

Selon lui, le trafic généré par un édifice aussi imposant ne sera pas un problème puisque la sortie du stationnement souterrain se fera sur la rue King.

La rue Main comprend de plus cinq voies dans ce secteur, ce qui devrait assurer la fluidité de la circulation.

Selon l’échéancier prévu par les promoteurs – Icon Developments Inc, la construction devrait débuter d’ici quelques semaines et se poursuivre sur deux ans.

La hauteur totale de la structure n’est pas encore connue, mais on sait qu’elle sera plus élevée que la tour de Bell Aliant, qui pointe à 127 mètres. La Place Assomption, elle, fait 80,8 mètres.