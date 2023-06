Aide alimentaire: un don inespéré à Bois-Joli

Une campagne de financement organisée par les deux brigades des incendies de la municipalité de Bois-Joli aura permis d’amasser tout près de 29 000$ pour le programme d’aide alimentaire de l’école primaire La Mosaïque du Nord.

«Ce don va nous permettre d’assurer le maintien de notre programme pour les années à venir.»

Le directeur de la Mosaïque du Nord, Shawn Arseneault, admet avoir été agréablement surpris par l’ampleur du montant récolté par les pompiers d’Eel River Dundee et de Balmoral, les deux brigades de la nouvelle entité de Bois-Joli.

Au cours des derniers mois, les sapeurs ont multiplié les efforts afin d’amasser des dons pour aider l’école primaire avec son programme d’aide alimentaire. Ce programme comprend trois volets, soit les petits déjeuners, les collations et les repas du midi. Le petit-déjeuner et la collation sont inclusifs, donc ouverts à tous les élèves qui en ressentent le besoin. Pour celui des repas du midi, la direction dit avoir ciblé certaines familles.

À l’instar de nombreux autres établissements scolaires, l’école restigouchoise dit avoir constaté les effets de l’augmentation du coût de la vie sur sa population étudiante. Cela s’est traduit par une hausse du nombre de demandes pour l’aide alimentaire.

«On avait une liste d’élèves que nous aidions, mais on s’est aperçu cette année que le nombre de familles qui traversent une situation délicate et qui font face à une insécurité alimentaire a augmenté. Et on sait qu’on ne touche probablement pas toutes les familles dans le besoin, car certaines n’osent pas nous approcher. Cela dit, on continue toujours d’être attentif aux besoins de nos élèves et d’observer si certains pourraient profiter du programme», explique le directeur, notant l’importance pour un élève d’avoir le ventre plein en classe.

«Un élève qui ne mange pas, c’est un élève qui ne pourra pas rester attentif en classe, qui ne pourra pas se concentrer», indique-t-il.

Pour son programme d’aide alimentaire, l’école reçoit un certain montant annuel du gouvernement provincial. Cette subvention s’avère toutefois insuffisante et ne couvre pas l’entièreté des besoins. Pour les déjeuners, les collations et les dîners, on estime le montant requis à approximativement 12 000$.

«Ce que l’on reçoit de la province n’est donc pas suffisant, surtout qu’on souhaite améliorer notre offre l’an prochain, notamment en proposant davantage d’aliments nutritifs lors des collations, comme un coin avec des fruits frais», souligne le directeur

C’est en raison de ces coûts toujours à la hausse et de la problématique de l’insécurité alimentaire grandissante au sein des élèves que l’école a approché les brigades l’automne dernier. La réponse de celles-ci a été de démarrer une campagne de financement. Au cours des derniers mois, les deux brigades ont notamment vendu des billets pour le tirage d’un prix d’une valeur de plus de 5000$, soit un lot d’outils Milwaukee. Ce prix a été tiré dimanche dans le cadre de la fête des Pères.

Autre don

Outre l’argent provenant des brigades, le directeur souligne avoir reçu au cours des derniers mois des fonds du secteur privé et d’organisations à but non lucratif.

Maire de Bois-Joli, Mario Pelletier a remis le mois dernier un montant de 10 000$ à l’école La Mosaïque du Nord pour son programme de l’aide alimentaire, don effectué au nom de la CSR-Restigouche (division Inclusion communautaire). Pour le maire, l’aide alimentaire aux jeunes élèves est une priorité pour la région.

«On ne doit pas laisser les enfants avoir faim, c’est très clair dans mon esprit. Et c’est dommage que les écoles doivent ainsi se fier sur la communauté pour obtenir tout le financement nécessaire. À mes yeux, c’est une responsabilité du gouvernement provincial. C’est lui qui devrait régler la facture, surtout que la période d’inflation que l’on traverse depuis quelques mois affecte de plus en plus de familles», réitère M. Pelletier.